Мужчина хотел сэкономить на билете и перепутал австралийский Сидней с американским

Американец хотел сэкономить на билете и перепутал Сиднеи и вместо австралийского уехал в штат Монтана.

Американец Кингсли Бернетт мечтал посетить Австралию. Человек хотел сэкономить на билете и перепутал автралийский Сидней и вместо него прилетел в Сидней в американском штате Монтана.

Как пишет издание Ladbible, мужчина понял, что ошибся при бронировании билета, когда его полет в самолете был намного короче, и он не увидел солнечные пляжи, мост Харбор-Бридж или Оперный театр во время захода на посадку. Вместо этого он заметил вершину горы, покрытую белым снегом.

"В этот момент я понял, что попал в беду", – признался Бернетт местному телеканалу KTVQ.

Бернетт сказал местной телестанции, что он пытался найти лучшее предложение отправиться в австралийский город, но теперь он признает, что ему, вероятно, стоило сосредоточиться на конечном пункте назначения.

"Этот вопрос акронимов. SYD в отличие от SDY. Кто-то должен это исправить", — отметил мужчина.

(Sidney – город в США, а Sydney – город в Австралии).

Не собираясь останавливаться в Сиднее, Бернетт подошел к представителям авиаперевозчика в аэропорту и объяснил свою ситуацию.

Сотрудник аэропорта сообщил ему, что он не сможет успеть в австралийский Сидней на свой запланированный круиз. Поэтому ему забронировали номер в гостинице на ночь, а на следующий день он улетел домой в Нью-Йорк.

Теперь Бернетт планирует отправиться в Сидней, что в Австралии, в июне, когда забронирует круиз свой мечты.

Генеральный менеджер отеля Шелли Манн, где остановился мужчина, утверждала, что Бернетт на самом деле был вторым человеком, который ошибся.

"Это второй раз, когда у нас был гость, который пытался попасть в Сидней, что в Австралии", — сказала она.

Напомним, в Карпатах турист заблудился в горах во время сложных погодных условий.

Читайте также: