Мужчина хотел увидеть "Дюну 2" перед смертью за полтора месяца перед выходом: что ответил режиссер

"Дюна: Часть вторая" – долгожданная вторая глава научно-фантастической эпопеи режиссера Дэнни Вильнева, на днях вышла в кинотеатры. Но ленту тайно показали более шести недель назад в необычном месте: паллиативной больнице для 50-летнего киномана, чьим последним желанием было увидеть продолжение любимого фильма перед смертью.

Об этом пишут The Washington Post.

В начале января 2024 года основательница хосписа в Квебеке Жозе Ганьон написала в фейсбуке, что имеет "амбициозную и безумную идею", поэтому ищет контакты режиссера Дэнни Вильнева.

"Мужчина сказал, что перед смертью хотел бы посмотреть фильм "Дюна 2". Трудное дело, поскольку этот фильм только что вышел в конце февраля 2024 года. Мы все знали, что к этому времени пациент уже был бы мертв", — говорит Ганьон.

По ее словам, Вильнев и его жена были чрезвычайно тронуты: "Мне сказали: "Он именно тот, для кого снимаются фильмы".

Режиссер предложил привезти мужчину в Монреаль или Лос-Анджелес, чтобы посмотреть фильм, но для этого пациент был слишком слаб. Поэтому ассистент Вильнева прилетел в Квебек и привез с собой ноутбук режиссера с копией фильма на нем.

Со своей кровати в паллиативном доме у мужчины была возможность пересмотреть "Дюну 2" раньше всего мира. С закрытыми шторами в палате мужчина и один из его друзей смотрели фильм на экране ноутбука Вильнева. Секретность была самой важной – участники подписали соглашения о неразглашении и убрали свои телефоны во избежание утечки информации.

Мужчина не говорил по-английски, поэтому ему пришлось смотреть фильм с французскими субтитрами. Он был настолько слаб, что персонал хосписа боялся, что он может умереть во время просмотра фильма. В конце концов мужчина не смог просмотреть полные 2 часа 46 минут фильма. Из-за боли он увидел только половину. Через несколько дней фанат "Дюны" скончался.

"Передача фильма этому мужчине была "гонкой со временем". Он умер, забрав с собой тайну фильма", – отмечает Жозе Ганьон.

Напомним, что в мировой прокат "Дюна. Часть вторая" вышла через полтора месяца после смерти этого мужчины – 1 марта 2024 года. В первые выходные она собрала около 180 миллионов долларов во всем мире.

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