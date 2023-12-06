Мужчина хранил тело друга в морозилке, потому что "горевал" из-за его смерти: как его наказали

В Великобритании заключили в тюрьму мужчину, который хранил тело друга в морозилке в течение двух лет после того, как был "охвачен горем" из-за его смерти.

Об этом пишет The Guardian.

Демиона Джонсона приговорили к двум годам заключения после признания в препятствовании законному и достойному захоронению тела Джона Уэйнрайта, а также по трем пунктам обвинения в мошенничестве.

5 декабря Королевский суд Дерби заслушал, что 71-летний Уэйнрайт умер в сентябре в 2018 году и был найден только в августе в 2020 году в морозильной камере на территории скиповой компании.

Прокурор Дерон Уайтхед заявил, что 53-летний Джонсон знал Уэйнрайта 27 лет и переехал в его квартиру в центре Бирмингема в 2015 году как его опекун. Демион назвал их отношения "крепкой дружбой" и считал Джона отцом, сообщив полиции после ареста, что его "победило горе" из-за его смерти.

Дэмион Джонсон / Фото: mirror.co.uk

"Обвиняемый говорит, что он не мыслил рационально и не был готов отпустить мистера Уэйнрайта. Впоследствии он не смог сообщить власти", — сказал прокурор.

25 сентября в 2018 году Джонсон заказал морозильную камеру размером примерно 60 на 90 см. Он сообщил родственникам и друзьям, что Уэйнрайт умер и что похороны уже состоялись, но не проинформировали службы экстренной помощи и не получили свидетельства о смерти. Однажды друг Уэйнрайта остался в квартире, а тело пенсионера хранилось в морозилке в той же комнате.

В декабре в 2019 году обвиняемый был арестован по другому делу, и хотя полиция не обыскала имущество, она запретила Джонсону вернуться, а 6 декабря квартиру закрыли и отключили морозильную камеру.

Позже несколько человек посетили квартиру, чтобы проверить безопасность, и почувствовали сильный запах, который назвали "ужасным" и "несносным".

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21 августа в 2020 году бригада по демонтажу забрала морозильник и, заметив запах, приняла его за гниющую пищу, прежде чем тело Уэйнрайта было обнаружено сотрудниками Budget Skips Services.

Вскрытие обнаружило признаки травмы тупым предметом, но Уайтхед сказал: "Невозможно подтвердить или исключить природное заболевание как причину или фактор смерти".

Уайтхед сообщил, что с сентября 2018 года по май 2020 года Джонсон также использовал банковскую карту Уэйнрайта для покупки товаров и снятия наличных денег на сумму 17 000 фунтов стерлингов и сделал 11 переводов на свой банковский счет на сумму дополнительно 2 475 фунтов стерлингов.

Джонсон сначала признал, что предотвратил похороны, но отрицал факт мошенничества в мае этого года, прежде чем признать себя виновным в мошенничестве в августе.

Реглан Эштон, смягчая это обстоятельство, сказал, что Джонсон раньше работал сиделщиком и фельдшером в больнице и имел "неофициальное соглашение" с Уэйнрайтом о том, что кто бы ни умер первым, выживший мужчина все равно сможет получить доступ к средствам, которые были на общем счете.

Заключив в тюрьму Джонсона из Дерби, судья Шон Смит сказал, что предотвращение похорон было "необычным правонарушением", но он "вообще не предполагал", что обвиняемый был причастен к смерти Уэйнрайта.

Джонсон был арестован на два года за препятствование захоронению, а также приговорен к шестимесячному сроку одновременно по каждому из трех обвинений в мошенничестве.

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