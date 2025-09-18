Мужчина и двое детей сгорели заживо внутри Tesla: почему спасатели оказались бессильны

Семья в Tesla попала в ЗН Фото иллюстративное / © Associated Press

В Германии 43-летний мужчина и один из его детей сгорели заживо в машине Tesla, которая врезалась в дерево и вспыхнула.

Об этом пишет dailymail.

По данным полиции, автомобиль пытался обогнать другую машину в городе Виллигст (земля Северный Рейн-Вестфалия), но съехал с дороги и врезался в дерево. После удара авто вспыхнуло.

Авто съехало с дороги, врезалось в дерево и загорелось Фото: скрин dailymail

«К сожалению, автомобиль загорелся, и три человека, находившиеся внутри, погибли. Среди них двое детей и взрослый мужчина», — сообщил представитель полиции округа Унна Бернд Пентроп.

Местные жители пытались спасти пассажиров, однако не смогли открыть дверь из-за выдвижных ручек Tesla.

Впоследствии, по уточненной информации, стало известно, что один ребенок успел выбраться из авто — его госпитализировали вертолетом.

Эксперты отмечают, что некоторые модели Tesla испытывают проблему: когда отключается питание, дверные ручки перестают работать, и открыть авто снаружи практически невозможно, передает издание.

По правилам, разблокировать дверь можно вручную только изнутри, что усложняет работу спасателей.

Полиция Северного Рейна-Вестфалии создала специальную группу для выяснения причин трагедии:

«Наша задача — полностью восстановить ход событий и установить точную причину», — заявили в полиции.

Подобные случаи из Tesla уже случались

Bloomberg и другие западные СМИ ранее уже сообщали о схожих инцидентах, когда пассажиры оказывались заблокированными в электрокарах после аварии.

Американский пожарный Макс Уолш вспоминал случай в Виргинии, когда ему пришлось разбивать окно, чтобы спасти водителя Tesla Model Y из горящей машины. В то же время жена водителя получила тяжелые ожоги лица и повреждение легких из-за вдыхания дыма.

Из-за таких случаев Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) открыло расследование.

В то же время, дизайнер Tesla Франц фон Гольцхаузен заявил, что компания уже работает над обновленным проектом дверных ручек, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

Отметим, что также в автопилоте Tesla обнаружили критическую проблему. Оказалось, что у автопилота есть опасный недостаток — он не распознает железнодорожные переезды.