Мужчина и родственники пытались убить женщину змеей: причина удивит

Змея / © Pixabay

В Канпуре, штат Уттар-Прадеш (Индия), женщина утверждает, что ее муж и шесть родственников пытались убить ее. По ее словам, они заперли ее в комнате с ядовитой змеей из-за постоянных требований приданого.

Об этом сообщает The Times of India.

Змея укусила женщину. Но, несмотря на ее крики, никто из родных не пришел на помощь. Женщине чудом удалось выжить благодаря старшей сестре, которая спасла ее и доставила в больницу.

Представитель полиции Винит Кумар подтвердил, что по факту преступления возбуждено уголовное дело против семи человек, включая мужчину потерпевшей. Медики сообщили, что состояние женщины тяжелое, но стабильное. Она получает лечение.

Сестра потерпевшей рассказала, что после свадьбы в марте 2021 года семья мужчины потребовала приданое в размере 5 лакхов рупий — это около $6 000. Хотя семья женщины уже передала 1,5 лакха ($1 800), этого оказалось недостаточно. После отказа предоставить больше денег, муж и его родители заставляли ее спать по отдельности. Также отобрали ребенка, а на следующее утро заперли в комнате со змеей.

Напомним, в Индии 20-дневная девочка чудом выжила после того, как ее похоронили заживо. В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии, где врачи борются за ее жизнь.

Также в Индии из секс-рабства спасли 12-летнюю девочку. Ее за три месяца изнасиловали более 200 человек. Девочка из Бангладеш сбежала из дома из-за плохих оценок. Она провалила экзамен в школе и побоялась, что ее побьют родители.