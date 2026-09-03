Мужчина и женщина таинственно исчезли: жуткие записки, тревожные поиски и неожиданный финал

Супруги из Польши / © Fakt.pl

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В Польше загадочным образом пропали мужчина и женщина. Накануне они опубликовали пугающие записки в социальных сетях.

Об этом пишет fakt.pl.

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Инцидент произошёл в гмине Рыбно в Варминско-Мазурском воеводстве. Там при загадочных обстоятельствах пропали мужчина и женщина. Их поиски длились 4 дня.

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Перед исчезновением супруги оставили в социальных сетях жуткие сообщения.

Дорота П. обвинила двух человек и офицера общественной полиции в краже их средств к существованию. «Они выселили нас из нашего дома, лишили нас работы, денег и всего нашего имущества, выдвигая ложные обвинения и клевету. Они — убийцы, и сегодня из-за них мы вынуждены покончить с собой», — написала она в письме.

Яцек П., в свою очередь, написал следующее: «Приветствую всех моих друзей. Хочу поблагодарить вас за знакомство, мы больше не увидимся».

После этого правоохранители начали розыск мужчины и женщины.

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В среду вечером, 2 сентября, следователи объявили о завершении поисков пары.

«Супругов нашли в гмине Домбровно. Они живы и здоровы», — рассказала Юстина Новицкая, пресс-секретарь полиции в Дзялдове.

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