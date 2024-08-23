Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы не платить $100 000 алиментов: как наказали "папу года"

В США мужчину, который сломал государственную базу данных с целью инсценировать свою смерть и не платить алименты, приговорили к более чем шести годам заключения.

Об этом сообщает BBC.

Джесси Кипф с Кентукки, США, был приговорен к 81 месяцу за компьютерное мошенничество и кражу личных данных при обременительных обстоятельствах.

39-летний мужчина признался, что в январе в прошлом году получил доступ к системе регистрации случаев смерти на Гавайях и создал "дело" для собственной смерти. Затем Кипф заполнил рабочее письмо свидетельства о смерти штата Гавайи, назначил себя медицинским удостоверителем дела и подтвердил свою смерть, используя цифровую подпись врача. Это означало, что он был успешно зарегистрирован как умерший во многих базах данных.

Кипф признал, что сделал это во избежание своих непогашенных обязательств по алиментам на сумму более 100 000 долларов.

Джесси Кипф / Фото: Grayson County Detention Centre

Хакер также получил доступ к другим системам регистрации случаев смерти и компаний во время несвязанных атак, которые он совершил, используя украденные данные для входа в систему настоящих врачей и работников.

Было установлено, что он предлагал продавать доступ к системам и продавал другим киберпреступникам в даркнете украденные базы данных, содержащие личную информацию, такую как номера социального страхования.

Даркнет – это часть интернета, доступная только через специализированное программное обеспечение, скрывающее браузер. Существует множество торговых площадок даркнета, где киберпреступники продают украденные данные или доступ к сломанным ІТ-системам.

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Суду сообщили, что Кипф продавал международным покупателям, в частности, лицам из Алжира, России и Украины.

"Эта схема была циничной и разрушительной попыткой, основанной частично на непростительной цели уклонения от своих обязательств по алиментам", — сказал Карлтон Шьер, прокурор США с Восточного округа Кентукки.

По федеральному закону Кипф должен отбыть 85 процентов своего тюремного срока и будет находиться под наблюдением Управления пробации США в течение трех лет.

Ущерб правительственным и корпоративным компьютерным системам и их неуплата своих обязательств по алиментам составили в общей сложности 195 758,65 долларов.

Напомним, жуткий люк под трейлером шокировал полицейских тем, что было внутри. Во время поисков они нашли довольно странное.

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