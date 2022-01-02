Мужчина из Южной Кореи бежал в КНДР: его судьба неизвестна

Мужчина из Южной Кореи бежал в КНДР: его судьба неизвестна

Перебежчика задержали военные.

Мужчина из Южной Кореи пересек сухопутную границу с Северной Кореей, несмотря на многочасовые попытки южнокорейских военных задержать его.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

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"Мы начали операцию по поимке человека в демилитаризованной зоне. Но из-за разных географических условий, в частности горного рельефа, мы не смогли этого сделать", — рассказал представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Утром, 2 января, южнокорейские военные проинформировали КНДР о перебежчике через межкорейскую линию связи. О судьбе мужчины пока ничего не известно.

Напомним, с июля 2020 года в КНДР действует приказ, согласно которому военные имеют право стрелять на поражение в каждого приближающегося к границам страны. К этому шагу власти Северной Кореи прибегли, чтобы предотвратить проникновение коронавируса на свою территорию.

Следует отметить, что случаи побега из Южной Кореи в КНДР редки. Более 30 тысяч жителей Северной Кореи сбежали на Юг начиная с 1953 года.

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Напомним, из КНДР в Южную Корею скрылся дипломат с семьей.

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