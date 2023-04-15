Мужчина избил акулу на глазах отдыхающих: как его наказали

В США мужчина был арестован за избиение редкой акулы на пляже во Флориде.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным правоохранителей, Брайан Уодил поймал акулу в парке Бисентениал-Бич. Он ее вытащил из воды на пляж с помощью молотка, а затем этим же инструментом несколько раз ударил морское животное по голове и вырвал ему жабры.

После расправы американец оттащил акулу к воде и забросил на волны. Скорее всего, на тот момент она была еще жива, но смертельно ранена.

Все это происходило на виду других посетителей пляжа, а серф-камера сделала видеозапись. Флоридская комиссия по охране рыбы и дикой природы заинтересовалась случаем, с помощью записи и свидетелей она вышла на Брайана Уодилла.

Комиссия заявила о серьезном отношении к случаям жестокого обращения с животными, особенно когда нарушаются правила, установленные для защиты редких видов, исчезающих или находящихся под угрозой вымирания.

Судья наложил на мужчину арест с возможностью выхода под залог в 500 долларов.

Напомним, в Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы.

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