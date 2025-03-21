Мужчина, которого с 10 лет насиловала собственная мама, боится, что младший брат – его сын (фото)

Американец подал заявление в семейный суд, чтобы попытаться выяснить, является ли он отцом своего младшего брата.

В США мужчина, которого неоднократно насиловала собственная мать, начиная с 10-летнего возраста, ставит под сомнение, может ли его брат на самом деле быть его сыном.

Об этом пишет Las Vegas Review Journal.

26-летний Логан Гиффорд рассказал свою ужасную историю о годах насилия, которое он испытал от Дорин Гиффорд. Его детство уже было связано с трагедией, и Логан рассказал, что он был склонен к употреблению наркотиков, а один из его братьев – он самый старший из четырех мальчиков – умер после того, как утонул в бассейне в возрасте трех лет. Ребенок провел несколько месяцев в вегетативном состоянии.

На предыдущем слушании в 2015 году Логан из Лас-Вегаса свидетельствовал, что когда ему было около 10 лет, мама отвела его в спальню и совершила сексуальное насилие над ним, пока по телевизору показывали порнографическое видео.

Согласно свидетельствам, еще один шокирующий случай сексуального насилия произошел в конце 2008 года. Больше актов сексуального насилия совершалось примерно до 2014 года.

Логан в 10 лет / Фото: 8 News Now

Дорин Гиффорд всегда утверждала свою невиновность. Она заключила соглашение о признании вины после того, как Логан рассказал о случившемся терапевту. Соглашение Олфорда – это когда обвиняемый утверждает свою невиновность, но признает, что скорее всего будет осужден, если дело дойдет до суда на основании доказательств, уже собранных прокурорами.

Судья приказал Дорин отбыть тюремное заключение сроком от восьми до 10 лет и зарегистрироваться как сексуальная преступница.

Дорин Гиффорд / Фото: 8 News Now

Во время терапевтического сеанса, когда Логану было 17 лет, терапевт предположил, что его младший брат, родившийся в 2009 году, может стать его сыном.

"Посмотрите, в каком беспорядке я остался", — сказал Логан Гиффорд в интервью. "Я не просил ничего из этого. Я был ребенком, когда все это произошло, но теперь я ответственен за то, что собрал обломки того, что действительно продолжает влиять на мою жизнь и заставляет меня разбираться с этим. Я чувствую, что это моя обязанность или моя обязанность перед ним – сделать это и узнать, кто его биологический отец на самом деле".

Логан, имеющий высшее образование и работающий менеджером по работе с клиентами, подал заявление об установлении отцовства и сказал, что готов пройти тест, чтобы определить, является ли он отцом.

Логан Гиффорд / Фото: 8 News Now

Его брат сейчас живет с ним, женой и падчерицей Логана, пока у него есть временная опека.

Определить, является ли мальчик сыном Логана, может быть сложно, поскольку у него также будет ДНК отца Логана, Теодора Гиффорда, но Логан сказал, что хочет заботиться о мальчике независимо от результата теста на отцовство.

"Сидеть здесь и говорить, что мой брат может быть результатом сексуального насилия надо мной – это очень болезненно для пережившего насилие мужчины. Но нет пути назад и ничего нельзя исправить. И он заслуживает качества жизни, где ему комфортно, где он может быть ребенком", — сказал американец.

Журнал сообщает, что общественный защитник Дорин заявил в меморандуме о вынесении приговора, что Логан враждебно относился к своей матери, и что в его версии событий есть несоответствия.

В меморандуме также говорится, что в детстве и в браке она испытала жестокое обращение со стороны родителей и системы приемных семей, а также злоупотребляла наркотиками, в частности, метамфетамином.

В настоящее время она находится в тюрьме в женском исправительном центре Флоренс МакКлюр в Лас-Вегасе. Она была условно-досрочно освобождена в июле в прошлом году, а в начале этого года была арестована за нарушение условия освобождения, заключавшееся в том, что она не должна была контактировать со своей жертвой.

Логан сказал, что она пыталась связаться с ним через третьих лиц, а также пыталась добавить одного из его братьев в друзья на Facebook.

Следующая встреча по условно-досрочному освобождению назначена на апрель, в тот же месяц, когда истекает срок заключения Дорин.

Напомним, опальная учительница заставляла учеников смотреть ее порно и поощряла взаимное самоудовлетворение. Двум из мальчиков преподавательница сказала, что они могут делать "грязные вещи" вместе, потому что они "лишь двоюродные братья".

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