Мужчина, которого уволили 15 лет назад, добился огромной компенсации за сверхурочную работу — каким образом

Федеральный суд Швейцарии обязал работодателя, уволившего работника 15 лет назад, выплатить ему деньги за сверхурочные часы и неиспользованный отпуск.

Об этом пишет 20 минут.

Так что мужчина, которого уволили более 10 лет из шашлычной, где он работал, через суд добился выплаты 145 тыс. долларов за сверхурочную работу.

Работник в течение 3,5 лет работал на полставки помощником повара в шашлычной. Тогда средняя продолжительность рабочей недели составила 20–20,5 часов. Четыре недели в год предоставлялся отпуск.

Через несколько лет после увольнения, оформленном еще в 2009 году, работник решил обратиться в суд, чтобы получить свои заработанные деньги. В конце концов ему удалось доказать свою правоту только сейчас.

Работодателя, чью апелляцию отклонили, обязали выплатить экс-работнику более 145 тыс. долларов. Кроме компенсации, шашлычная должна оплатить судебные издержки в размере 5,8 тыс. долларов.

Напомним, ранее стало известно, что самая молодая женщина, 30 лет назад приговоренная к смертной казни в США, все еще находится в камере смертников.

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