Мужчина, которому жена отрезала пенис за измену с племянницей, простил ей – фото

Мужчина, жена которого отрезала ему пенис и смыла в унитаз после того, как обвинила его в измене с 15-летней племянницей, говорит, что простил ей.

Об этом пишет Daily Star.

34-летняя Даяне Дос Сантос Фариас устроила расправу 22 декабря в Атибае, близ Сан-Паулу, Бразилия, после того, как убедила своего партнера, что хочет заняться с ним странным сексом. Она поставила его на четвереньки и привязала руки и ноги к кровати. Затем Даяне вытащила бритву и отрезала гениталии.

Тогда мстительная жена сделала фотографию оторванного члена, прежде чем смыть его в унитаз. Позже она обратилась в местную полицию и заявила, что поступила так после того, как она убедилась, что ее муж спит с ее 15-летней племянницей.

Даяне с мужем / Фото: CEN

Теперь мужчина впервые прокомментировал эту историю. "Все это произошло очень быстро", – вспомнил он.

Он сказал, что в темноте он не понимал, что делает жена, пока не почувствовал как возлюбленная сжала его гениталии. "Тогда я толкнул ее, положил руку на орган, было много крови, и я спросил: "Почему ты это сделала?".

Мужчина добавил, что его жена в течение двух лет очень сильно "ревновала". Женщина даже сломала свой новый мобильный телефон в предыдущей сцене ревности, сказал он.

Впрочем, несмотря на все, мужчина простил любимой.

"Как я говорю все время, я верю, прежде всего, в Бога, и в жизни ничего не происходит без разрешения Бога. К сожалению, это произошло, и это все, она спровоцировала эту трагедию, и она платит за это. Что касается того, прощаю ли я ей, правда заключается в том, что Бог является тем, кто должен простить, но, да, я ей простил".

Даяне с мужем / Фото: CEN

На этом мужчина остановился, не комментируя обвинения в том, что он занимался сексом с подростком.

После нападения мужчину доставили в местную больницу для лечения, в то время как его жена быстро пришла в полицию. Ее арестовали и обвинили в покушении на убийство.

Даяне должна оставаться под стражей 30 дней, тогда как чиновники расследуют инцидент. Ее адвокат, Лукас Скардино, сказал, что он работает над тем, чтобы ее освободить.

Даяне / Фото: CEN

Однако полиция не комментирует это дело, кроме подтверждения расследования, и добавив, что они изучают, могли ли существовать отношения по соглашению между мужчиной и девушкой. Возраст согласия в Бразилии – 14 лет.

Расследование продолжается.

Напомним, брат застрелил сестру и получил пулю в живот. Семейная ссора из-за покупки подарков на Рождество закончилась трагедией.

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