Мужчина, которому жена отрезала пенис за измену с племянницей, простил ей – фото

Он впервые прокомментировал жуткий инцидент.
Мужчина, жена которого отрезала ему пенис и смыла в унитаз после того, как обвинила его в измене с 15-летней племянницей, говорит, что простил ей.
Об этом пишет Daily Star.
34-летняя Даяне Дос Сантос Фариас устроила расправу 22 декабря в Атибае, близ Сан-Паулу, Бразилия, после того, как убедила своего партнера, что хочет заняться с ним странным сексом. Она поставила его на четвереньки и привязала руки и ноги к кровати. Затем Даяне вытащила бритву и отрезала гениталии.
Тогда мстительная жена сделала фотографию оторванного члена, прежде чем смыть его в унитаз. Позже она обратилась в местную полицию и заявила, что поступила так после того, как она убедилась, что ее муж спит с ее 15-летней племянницей.
Теперь мужчина впервые прокомментировал эту историю. "Все это произошло очень быстро", – вспомнил он.
Он сказал, что в темноте он не понимал, что делает жена, пока не почувствовал как возлюбленная сжала его гениталии. "Тогда я толкнул ее, положил руку на орган, было много крови, и я спросил: "Почему ты это сделала?".
Мужчина добавил, что его жена в течение двух лет очень сильно "ревновала". Женщина даже сломала свой новый мобильный телефон в предыдущей сцене ревности, сказал он.
Впрочем, несмотря на все, мужчина простил любимой.
"Как я говорю все время, я верю, прежде всего, в Бога, и в жизни ничего не происходит без разрешения Бога. К сожалению, это произошло, и это все, она спровоцировала эту трагедию, и она платит за это. Что касается того, прощаю ли я ей, правда заключается в том, что Бог является тем, кто должен простить, но, да, я ей простил".
На этом мужчина остановился, не комментируя обвинения в том, что он занимался сексом с подростком.
После нападения мужчину доставили в местную больницу для лечения, в то время как его жена быстро пришла в полицию. Ее арестовали и обвинили в покушении на убийство.
Даяне должна оставаться под стражей 30 дней, тогда как чиновники расследуют инцидент. Ее адвокат, Лукас Скардино, сказал, что он работает над тем, чтобы ее освободить.
Однако полиция не комментирует это дело, кроме подтверждения расследования, и добавив, что они изучают, могли ли существовать отношения по соглашению между мужчиной и девушкой. Возраст согласия в Бразилии – 14 лет.
Расследование продолжается.
Напомним, брат застрелил сестру и получил пулю в живот. Семейная ссора из-за покупки подарков на Рождество закончилась трагедией.
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