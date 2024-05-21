Мужчина, который хотел избавиться от боли в шее, умер во время популярного упражнения: что он делал

Недавно китаец умер, выполняя противоречивое упражнение, которое требует, чтобы люди висели только за подбородок, чтобы облегчить боль в шее и позвоночнике, уменьшая давление на нервы.

Об этом сообщает Oddity Central.

В последнее десятилетие в Китае приобрела популярность причудливая форма физических упражнений. Она заключается в раскачивании тела на весу, поддерживаемом только кожаным ремешком на подбородке.

Как сообщается, изобретенная около 2017 года уроженцем Шэньяна Сунь Рунчунем как способ облегчить боль в спине, качели на шее быстро стали привычным зрелищем в парках и уличных тренажерных залах по всей стране. Хотя зависание в воздухе за подбородок не кажется самой безопасной вещью в мире, парактиотерапевты клянутся в этом, утверждая, что это действительно чудодейственное средство от боли в шее и спине. Однако врачи годами предупреждают об опасности висения на шее, а недавняя трагедия свидетельствует о том, что при неправильном выполнении этот вид упражнений может быть смертельно опасен.

Это опасное упражнение очень популярно в Китае / Фото: odditycentral.com

15 мая 57-летний китаец трагически умер, повесившись на шее на качелях в фитнес-уголке под открытым небом в городе Ченси, Чунцин. Полиция подтвердила смерть мужчины в результате повешения на шее, а очевидцы заявили, что он якобы облокотился на качели шеей, а не подбородком, прежде чем раскачать тело. Кто-то предположил, что он, возможно, приложил слишком много усилий, раскачивая тело. Какой бы ни была его ошибка, она оказалась смертельной.

"Не рекомендуется тренироваться с этим устройством, даже если концепция базируется на принципах клинического извлечения", – сказал Чжао Цянь, заместитель директора Первой аффилированной больницы Тяньцзинского университета традиционной китайской медицины. "Это может повредить нервы и спинной мозг или даже вызвать паралич. Не рекомендуется висеть на шее для фитнеса. Это не принесет никакой пользы вашему здоровью или шейному отделу позвоночника".

Напомним, разыскиваемый за убийство мужчина 20 лет делал вид, что не слышит и не говорит, чтобы избежать тюрьмы. Он совершил преступление 22 мая в 2004 году.

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