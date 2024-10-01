Мужчина, который не смог спасти свой дом от падения в океан, получил неожиданное наказание

Власти считают, что он должен за это поплатиться.

Мужчине, безуспешно пытавшемуся спасти свой дом от падения в океан, натерли рану солью.

Об этом пишет Metro.

31-летний Джош Ван-Эммерик потерял свой дом на Северном берегу Оаху на прошлой неделе, когда он рухнул под волнами. Вроде бы этого было недостаточно, штат Гавайи подал в суд на Ван-Эммерика за то, что тот позволил попасть обломкам в океан и засорить общественный пляж.

На видео, записанном соседом, изображен разваливающийся дом на берегу океана. Куски дерева, металла и других материалов остались разбросанными по пляжу.

В иске утверждается, что мусор из дома загрязнил государственную землю.

"24 сентября в 2024 году большие куски цемента, дерева, стекла, электрических компонентов, арматуры, геотекстильной ткани и других неизвестных жестких материалов покрыли государственную землю от границы собственности до океана", — говорится в жалобе.

Местный житель Кевин Макана Эмери поделился видео в Instagram и заявил, что государственные чиновники "совершенно ничего" не делают, чтобы предотвратить ситуацию, которая "происходит уже много лет".

Эмери обвинил государство в перемещении песка на пляже Сансет экскаваторами для обслуживания туристов и нарушения природного цикла. Он жаловался на штрафы, налагаемые на местных жителей, пытающихся защитить свою собственность.

В декабре Ван-Эммерику был выписан штраф в размере 77 000 долларов за нарушение в области контроля эрозии, сообщает Spectrum News. По данным KITV, домовладелец наложил полипропиленовые мешки с песком поверх других материалов, предназначенных для контроля эрозии, залил мешки бетоном и разложил камни.

Власти штата требуют, чтобы Джош очистил мусор и покрыл финансовый ущерб для восстановления территории.

Напомним, мужчину уволили после того, как босс распечатал 50 часов его истории поиска. Поиск фотографий знаменитостей привел к тому, что ему отказали в новых работах.

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