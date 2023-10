Мужчина на авто врезался в дом, а затем протаранил полицейский участок — видео

В США мужчина врезался в полицейский участок, протаранив стену.

Об этом сообщает Independent.

В видео, появившемся в Сети, видно, как местный житель Нью-Джерси Джон Харгривс въезжает в полицейский участок на своем внедорожнике.

Затем 34-летний мужчина быстро вышел из машины, подняв руки над головой. В этот момент в автомобиле громко играла песня Welcome to the Jungle группы Guns N' Roses. К счастью, помещение было пустым и никто не пострадал.

Двое полицейских ворвались в комнату, услышав шум, задержали Харгривса и отвезли его в основную часть участка, чтобы официально его арестовать.

Среди обвинений, предъявляемых водителю, кража со взломом, преступное причинение вреда, хранение оружия в незаконных целях, нападение при отягчающих обстоятельствах, преследование и терроризм.

Его мотивы пока что неизвестны, но сообщается, что за несколько минут до этого он врезался в частную резиденцию "в попытке испугать или запугать домовладельца".

В ближайшее время мужчина должен предстать перед судом.

Напомним, недавно вооруженный 10-летний мальчик угнал погрузчик и протаранил несколько машин. Также ребенок снес забор и знак.

