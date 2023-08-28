Мужчина на лету схватил выпавшего с 5 этажа ребенка: невероятная история спасения (фото)

В Италии 37-летний мужчина спас ребенка, выпавшего с 5 этажа. Мужчина мгновенно отреагировал и на лету схватил 3-летнюю девочку.

Об этом пишет CNN.

Маттиа Агуцци рассказал, что он со своей девушкой шел в хлебный магазин в центре Турина, Италия, незадолго до 11 часов утра по местному времени, когда услышал крики о помощи из квартиры на верхнем этаже.

"Я вышел со своей девушкой купить хлеба, и мы услышали крики из здания, которые привлекли наше внимание. Я услышал крик мужчины, увидевшего маленькую девочку, вылезшую на карниз. Девочка продолжала наклоняться все больше и больше и перелезла через выступление, она держалась только двумя руками, а ноги были в воздухе", – рассказал он.

Место падения ребенка. Фото: итальянские СМИ

Он сказал, что кричал, пытаясь привлечь внимание трехлетней девочки, чтобы она не вылезала дальше, но когда понял, что она его не слышит, он рассчитал ее траекторию и встал под ней.

"Я начал кричать ей, чтобы она не двигалась и вернулась внутрь, но она не слышала. Когда я увидел, что она падает, я стал на ее пути, закрыл глаза и надеялся, что все будет к лучшему, я заблокировал ее, чтобы смягчить удар, и мы оба упали на землю. Сначала я не чувствовал никаких признаков жизни, потом ребенок заплакал, и я вздохнул с облегчением", - рассказал Маттиа.

Родители девочки вышли на улицу, как только поняли, что произошло, и скорая помощь отвезла девочку в больницу. Он сказал, что родители девочки были удивлены, что с их ребенком все хорошо.

Власти Италии поражены поступком мужчины: некоторые призывали его наградить, а госпожа премьер-министр Италии Мелони поблагодарила Маттиа Агуцци и назвала его героем. Однако мужчина отметил, что он не герой, а его реакция была естественной.

Итальянская полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Напомним, мужчину дважды ударила молния менее чем за 5 минут.

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