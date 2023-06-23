Мужчина накачивал жену наркотиками и записывал видео, как минимум 83 мужчины ее насиловали

В настоящее время взят под стражу 51 человек.

Во Франции мужчину обвинили в том, что в течение десяти лет он накачивал свою жену наркотиками и позволил по меньшей мере 83 мужчинам изнасиловать ее.

Об этом пишет telegraph.co.uk.

Сообщается, что Доминик П. якобы связывался с мужчинами на Интернет-форуме под названием "à son insu", что означает "без его ведома", где люди обсуждают совершение половых актов со своими непроизвольными и несогласованными партнерами, которых часто накачивают наркотиками.

Муж якобы подмешивал сильнодействующий наркотик в ужин своей жены, прежде чем его гости прибывали в их дом в Мазане на юго-востоке Франции, чтобы изнасиловать ее.

Полиция выявила 92 случая изнасилования женщины 83 мужчинами, но в настоящее время они обнаружили только 51 подозреваемого в возрасте от 26 до 73 лет, которым предъявлены обвинения в изнасиловании и взяты под стражу.

Мужчин якобы проинструктировали мыть руки в горячей воде, чтобы избежать резких перепадов температуры, раздеваться на кухне, чтобы не оставлять одежду в спальне, парковаться возле школы и идти в дом в темноте, чтобы не вызывать подозрений у соседей.

Также утверждается, что табак и духи были запрещены во избежание резких запахов, которые могли бы разбудить жертву.

По словам полиции, ужасающие изнасилования, имевшие место в период с 2011 по 2020 год, были сняты на пленку, и кадры хранились на USB-накопителе в файле под названием "злоупотребление". Полицейские добавили, что большинство мужчин возвращались несколько раз.

Следователи впервые узнали о преступлениях после ареста Доминика в 2020 году за то, что он снимал женщин в раздевалках местного супермаркета на скрытую камеру.

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Во время допроса в полиции офицеры побеседовали с супругой Доминика, которая описала его как "прекрасного парня", который был "королем и заботливым", хотя она добавила, что он пытался уговорить ее согласиться на обмен партнерами, но она отказалась, сказав, что "не любит, когда к ней прикасаются без чувств".

Когда женщине сообщили о секретных записях, сделанных, пока она была без сознания, она попыталась покончить с собой и сказала: "Я была его вещью".

Женщина также рассказала, что часто испытывала усталость, а дальнейшие медицинские осмотры обнаружили у нее четыре заболевания, передающихся половым путем. Сообщается, что она подала на развод.

Со своей стороны мужчина заявил, что до сих пор любит свою жену.

Суд может начаться в следующем году.

Напомним, в Великобритании медсестра убила 7 младенцев. Она считала себя Богом и наслаждалась смертью.

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