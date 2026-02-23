Мужчина напал на людей на вокзале: трое раненых

Полиция / © Pixabay

В Германии на Центральном вокзале Вюрцбурга (Бавария) 35-летний гражданин Афганистана напал с ножом на представителей религиозной общины "Свидетели Иеговы". Благодаря героическим действиям прохожих и полицейского в штатском нападавшего удалось оперативно обезвредить.

Об этом сообщает Daily Mail.

Событие произошло около 07:50 утра в вестибюле вокзала. Злоумышленник подошел к информационному стенду "Свидетелей Иеговы", после чего ранил ножом 68-летнего мужчину и совершил физическое нападение еще на двух человек в возрасте 55 и 51 лет.

По данным правоохранителей, трое пострадавших получили легкие травмы. К счастью, серьезных ножевых ранений удалось избежать. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.

Полиция задержала подозреваемого, сейчас он находится под стражей. Дело расследуют как покушение на убийство. Полиция просматривает видео с камер и обыскивает квартиру задержанного. Следователи пытаются понять мотивы нападения, поэтому внимательно изучают, что именно мужчина выкрикивал и как себя вел.

Спикер полиции Баварии подтвердил, что на данный момент угрозы для населения нет, а инцидент не повлиял на движение поездов. Это происшествие вызвало беспокойство в городе, ведь Вюрцбург уже переживал похожую трагедию в июне 2021 года. Тогда психически больной выходец из Сомали убил трех женщин и ранил девять человек в центре города. Следствие отмечает, что тогда нападавший также выкрикивал религиозные лозунги.

