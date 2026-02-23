- Дата публикации
Мужчина напал на людей на вокзале: трое раненых
В Германии гражданские сами задержали вооруженного нападавшего.
В Германии на Центральном вокзале Вюрцбурга (Бавария) 35-летний гражданин Афганистана напал с ножом на представителей религиозной общины "Свидетели Иеговы". Благодаря героическим действиям прохожих и полицейского в штатском нападавшего удалось оперативно обезвредить.
Об этом сообщает Daily Mail.
Событие произошло около 07:50 утра в вестибюле вокзала. Злоумышленник подошел к информационному стенду "Свидетелей Иеговы", после чего ранил ножом 68-летнего мужчину и совершил физическое нападение еще на двух человек в возрасте 55 и 51 лет.
По данным правоохранителей, трое пострадавших получили легкие травмы. К счастью, серьезных ножевых ранений удалось избежать. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.
Полиция задержала подозреваемого, сейчас он находится под стражей. Дело расследуют как покушение на убийство. Полиция просматривает видео с камер и обыскивает квартиру задержанного. Следователи пытаются понять мотивы нападения, поэтому внимательно изучают, что именно мужчина выкрикивал и как себя вел.
Спикер полиции Баварии подтвердил, что на данный момент угрозы для населения нет, а инцидент не повлиял на движение поездов. Это происшествие вызвало беспокойство в городе, ведь Вюрцбург уже переживал похожую трагедию в июне 2021 года. Тогда психически больной выходец из Сомали убил трех женщин и ранил девять человек в центре города. Следствие отмечает, что тогда нападавший также выкрикивал религиозные лозунги.
