"Мужчина напал на детей, а виноваты мы?": мать мальчика из Украины о расследовании против русскоязычного в Германии

В Германии закроют дело о нападении русскоговорящего мужчины на 10-летнего мальчика-беженца из Украины. Мать ребенка категорически против этого, поскольку считает, что ребенок не смог соврать.

Об этом она сказала в комментарии "Радио Свобода".

Мать мальчика-беженца из Украины категорически против закрытия дела о нападении русскоговорящего мужа на ее сына. Она отмечает, что ее сын не мог соврать следствию.

"Это, получается, что этот мужчина напал на моих детей, а виноваты мы? Я доверяю своему ребенку, и мой сын не менял показания. Они его только один раз опросили, а первые показания базировались на рассказах других детей, потому что Даня не говорит по-немецки.. Даня не говорил, что его бросили в канаву, но толкнули и он ударился", – рассказывает мама пострадавшего мальчика Оксана.

Украинка отмечает, что она шокирована из-за результата расследования.

"Я шокирована от результатов расследования. Тот мужчина толкал моего сына и есть зафиксированное сотрясение мозга. У нас маленький городок, но он (нападающий – ред.) дальше гуляет на свободе. Независимо от того, что дети могли ему сказать, он не имел права касаться или оскорблять их. Он также не имел права толкать их и бросать в них бутылки или кроссовки. Почему полиция не указала, что тот мужчина бросал в Даню кроссовки", — говорит Оксана.

Женщина добавляет, что она с семьей проводит собственное расследование, чтобы нападавшего все же наказали.

"Ну не удивительно, что они сейчас закрывают это дело. На мой взгляд, они не хотят скандала и связываться с русскоязычными, вот и все", – возмущается женщина.

Нападение на украинского мальчика в Германии

Ранее сообщалось, что в немецком городе Айнбек русскоязычный мужчина набросился на говорящего на украинском языке мальчика. Неадекват толкнул мальчика через ограждение моста и швырнул в него стеклянной бутылкой, в результате чего ребенок получил травмы головы и ноги.

Однако впоследствии в прокуратуре Германии заявили, что ребенок якобы сам ранился, а вот спор с русскоязычным мужчиной возник позже. Там заявили, что дети играли и тогда мужчина сделал им замечание на русском языке, потому что был убежден, что украинцы должны его знать. Тогда произошел конфликт. В Германии заявили, что ребенок якобы придумал нападение, чтобы родители не ругали мальчика из-за поврежденной одежды и травмы.

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