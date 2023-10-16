Мужчина напал на семью из-за их палестинского происхождения – умер 6-летний мальчик (фото)

В США мужчина напал на ребенка и его мать.

В городе Плейнфилд (штат Иллинойс, США) 71-летний Джозеф Чуба убил 6-летнего мальчика и ранил 32-летнюю женщину – маму ребенка из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет BBC.

Женщина и ее сын – американцы палестинского происхождения.

"Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он противоречит нашим основным ценностям: свободе от страха за то, как мы молимся, во что мы верим и кем мы являемся", — сказал президент США Джо Байден в своем заявлении.

Джозефа Чубу обвиняют в убийстве первой степени, покушении на убийство первой степени, преступлениях на почве ненависти и избиении при обременительных обстоятельствах.

Джозеф Чуба, обвиняемый в убийстве 6-летнего мальчика/Фото: BBC

По данным полиции, в субботу утром они получили экстренный звонок от женщины, сказавшей, что на нее напал ее арендодатель в Плейнфилде. По ее словам, она "забежала в ванную и продолжала отбиваться от нападающего".

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили женщину и мальчика с "множественными ножевыми ранениями груди, туловища и верхних конечностей".

Ребенок скончался в больнице. Впоследствии выяснилось, что нападавший нанес ему 26 ножевых ранений.

6-летний Вадеа аль-Фаюме/Фото: BBC

"В нападении использован зубчатый нож военного образца с 18-сантиметровым лезвием", — говорится в заявлении шерифа.

Джозефа Чубу обнаружили "возле подъезда к жилому комплексу, он сидел прямо на земле", — сообщают в полиции.

"Детективы определили, что мужчина напал на женщину и ее сына из-за того, что они были мусульманами, и из-за войны между Израилем и ХАМАСом на Ближнем Востоке", — добавили в офисе шерифа.

На брифинге в Чикагском офисе Совета по американо-исламским отношениям (CAIR-Chicago) американской правозащитной группе сообщили, что мальчика звали Вадеа аль-Фаюме, а его мать – Ханаан Шахин.

Вадеа родился в США, а его мать – родом из города Бейтуния на Западном берегу реки Иордан – приехала в США 12 лет назад.

Исполнительный директор CAIR-Chicago Ахмед Рехаб сказал, что Вадеа отпраздновал свой день рождения всего несколько недель назад.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако Израиль должен сохранить Палестинское государство.

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