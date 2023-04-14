Мужчина нашел 30-сантиметрового аллигатора под своим авто (видео)

Рептилия пыталась укрыться в прохладной тени.
Житель Флориды (США) был шокирован, когда ему позвонил сосед и сообщил, что под его пикапом лежит 30-сантиметровый аллигатор.
Об этом сообщает UPI.
Джои Квинлан рассказал, что работал в своем доме в Тампе, когда сосед сообщил об аллигаторе под его пикапом, который был припаркован на подъезде.
Квинлан снял видео рептилии, которая таким образом пыталась найти себе тень, и опубликовал ролик в Facebook. Мужчина сказал, что такая находка была еще более странной из-за того, что вблизи его дома нет прудов, где обычно живут такие аллигаторы.
Владелец дома отметил, что аллигатор был самым необычным существом, которое он встречал за три с половиной года с тех пор, как переехал во Флориду из Иллинойса.
Квинлан связался с профессиональным охотником дикой природы, который безопасно переместил аллигатора.
7-foot gator finds new home pod Tampa man's truck
A Florida father был шпионил когда he came across a 7-foot alligator ездить под его дорожкой в New Tampa Thursday. STORY: https://bit.ly/41s0ouoОпубликовано WFLA News Channel 8 Четверг, 13 апреля 2023 г.
Напомним, опытный гид сафари рассказал, как его трижды подряд проглотил по пояс огромный бегемот. Его укус – один из самых мощных в мире среди животных.
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