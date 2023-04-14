Мужчина нашел 30-сантиметрового аллигатора под своим авто (видео)

Житель Флориды (США) был шокирован, когда ему позвонил сосед и сообщил, что под его пикапом лежит 30-сантиметровый аллигатор.

Об этом сообщает UPI.

Джои Квинлан рассказал, что работал в своем доме в Тампе, когда сосед сообщил об аллигаторе под его пикапом, который был припаркован на подъезде.

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Квинлан снял видео рептилии, которая таким образом пыталась найти себе тень, и опубликовал ролик в Facebook. Мужчина сказал, что такая находка была еще более странной из-за того, что вблизи его дома нет прудов, где обычно живут такие аллигаторы.

Владелец дома отметил, что аллигатор был самым необычным существом, которое он встречал за три с половиной года с тех пор, как переехал во Флориду из Иллинойса.

Квинлан связался с профессиональным охотником дикой природы, который безопасно переместил аллигатора.

7-foot gator finds new home pod Tampa man's truck A Florida father был шпионил когда he came across a 7-foot alligator ездить под его дорожкой в New Tampa Thursday. STORY: https://bit.ly/41s0ouo Опубликовано WFLA News Channel 8 Четверг, 13 апреля 2023 г.

Напомним, опытный гид сафари рассказал, как его трижды подряд проглотил по пояс огромный бегемот. Его укус – один из самых мощных в мире среди животных.

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