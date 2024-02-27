Мужчина нашел девятимесячного малыша посреди кукурузного поля – фото

Ребенок лежал в сумке.
В Таиланде мужчина нашел малыша в сумке посреди кукурузного поля.
Об этом пишет The Thaiger.
36-летний монтажник солнечных батарей Аноча Чуай, приехавший для установки фонарных столбов, заметил торчавшую из синей сумки руку младенца. Он немедленно сообщил об этом местным и властям.
После получения сообщения на место происшествия выехали правоохранители и спасательные отряды. Они нашли маленького мальчика, завернутого в одежду взрослого размера, лежащего внутри сумки. Ребенка немедленно доставили в больницу.
По оценкам медицинского персонала, ребенку было около 39 недель. Сейчас малыш под наблюдением медицинской бригады и, как сообщается, находится в безопасности и не испытывает никаких проблем со здоровьем.
Тем временем началось расследование обстоятельств, которые оставили ребенка в такой опасной ситуации. Следственная группа полицейского участка Суэнг Сан проводит тщательный обыск в этом районе. Расследование сосредоточено на выявлении любых недавних беременностей или родов среди местных жительниц или иностранных работниц, а также на том, загадочно ли исчезли лица, подходящие под это описание.
Напомним, женщина на свидании воткнула ножницы в пенис парня, узнав, сколько у него было любовниц. Они отдыхали в уличном кафе, когда она затронула щекотливую тему.
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