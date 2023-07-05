Мужчина нашел в шкафу мумифицированное тело 7-летней девочки: история жуткого убийства

Мать девочки подозревают в страшном убийстве.
В США полиция обнаружила в шкафу арендованной квартиры мумифицировавшееся тело 7-летней девочки. Поэтому задержали ее 27-летнюю мать.
Об этом пишет Sky news.
Полиция штата Джорджия обвинила 27-летнюю Алондру Хоббс в тяжелом убийстве и жестокости второй степени после того, как обнаружили тело ее дочери — Аливии Хоббс-Джордан.
Офицер полиции обнаружил тело девочки в воскресенье в жилом комплексе за пределами города Атланта после того, как кто-то позвонил и сообщил о мёртвом ребенке в шкафу. Соседка рассказала офицеру, что квартирантка уехала и она не видела ее уже несколько месяцев.
Полицейский сказал, что видел в шкафу то, что выглядело как полная голова волос и истлевшая рука и нога. Полиция не сообщила, как умерла девушка.
Сосед подозреваемой и погибшей рассказал, что именно он обнаружил мумифицированное тело девочки. Мужчина сначала увидел "настежь открытую" дверь в квартиру. Потом он услышал ужасный "вонь", когда подошел ближе.
Внутри был выключен свет, но мебель стояла на месте, а предметы были разбросаны так, будто кто-то "спешил уйти".
Он рассказал, что заметил еще одну открытую дверь, а затем увидел человеческую руку, свисавшую из шкафа.
"Она походила на настоящую мумию. Можно было сказать, что это молодая девушка, по тому, что на ней было одето, и по ее волосам", — сказал он.
Напомним, история ужасного убийства девушки, мечтавшей покорить Голливуд.
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