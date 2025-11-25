Мужчина нашел заброшенный дом в лесу и рискнул туда зайти: что он там увидел (фото)

Заброшенный дом в лесу / © reddit

Во время лесной прогулки американец наткнулся на заброшенный дом. По его словам, здание выглядело так, будто жители покинули его совсем недавно, однако природа уже начала отвоевывать свою территорию.

Историю об этом опубликовали на платформе Reddit.

Автор сообщения рассказал, что из-за плотного зарастания окружающей территории, здание было малозаметно. В то же время его внешний вид свидетельствовал о том, что дом покинули несколько десятилетий назад.

Зайдя внутрь, путешественник заметил, что за домом, вероятно, ухаживали и его могли покинуть совсем недавно. На кухне стояла современная плита, а раковина и смеситель выглядели новыми. Это очень не подходило к виду старого дома.

Пользователи Reddit обратили внимание на некоторые детали в комнате. Возле стола стоял стул, который, по их мнению, похож на модели конца 90-х или начала 2000-х годов. Также в этой комнате висит предмет, похожий на современный цифровой термостат.

Один из комментаторов поста предположил, что дом был населенным в течение последних 20-30 лет, и это чувствовалось в деталях интерьера.

«Мне интересно, почему они (владельцы дома — Ред.) ушли. Во-первых, дом почти везде кричит духом 1950-х, кроме некоторых скудных ремонтов. Асбестовая плитка на полу очаровательна, но не является решающим фактором. Но это точно был семейный дом. Вероятно, у него был один владелец, а само здание было построено по индивидуальному заказу. встроенная мебель 1950-х годов до сих пор там», — отметил один и пользователей Reddit.

Другой комментатор отметил, что легко представить себе, как владелица с 80-х годов жила здесь, привыкая ко всем особенностям, даже к необычному дизайну гостиной. Именно эти мелочи делали старый дом таким живым и особенным, несмотря на то, что он давно пустует.

Незначительные обновления на кухне не смогли скрыть «ретро-атмосферу» дома. Как отмечает автор сообщения, создавалось впечатление, что время в этом доме остановилось, создавая очень странную, теплую ностальгию.

Ранее ТСН.ua писал о 34 самых жутких заброшенных местах мира, где время остановилось. Среди них: города-призраки, разрушенные крепости и заброшенные больницы, которые стали памятниками прошлого.

