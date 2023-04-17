Мужчина не поймал: страшная смерть воздушной гимнастки в цирке всколыхнула Китай

Решение отказаться от ремней безопасности связано с работой в высококонкурентной отрасли. Те, кто выполняет рискованные трюки, зарабатывают гораздо больше.

В Китае воздушная гимнастка погибла во время выступления на трапеции.

Инцидент произошел 15 апреля в городе Сучжоу в центральной провинции Аньхой.

Об этом сообщает BBC.

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В социальных сетях появились видеозаписи, где видно, как гимнастка падает на жесткую сцену во время представления.

Сунь упала со значительной высоты после того, как ее партнер и мужч не смог поймать ее ногами во время трюка.

Гимнастку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Популярный новостной сайт The Paper сообщил, что у женщины осталось двое детей.

Официальные лица говорят, что расследование инцидента продолжается.

Как пишет The Paper, акробаты работали вместе "много лет" и часто выступали без ремней безопасности "ради лучшего эффекта".

Видео ужаснуло людей в Китае. Хотя пользователи социальных сетей признают, что акробатика несет в себе высокий уровень риска, некоторые выражают обеспокоенность недостаточными мерами безопасности в отрасли.

В популярной социальной сети Weibo комментаторы писали, что такие выступления часто проходят без ковра или сетки безопасности и призывали к лучшему регулированию в отрасли.

В местном департаменте культуры и туризма говорят, что трупа, которая готовила этот трюк, не получила специального разрешения на его проведение. В ведомстве также заявили, что применят к ним "соответствующие меры".

Издание The Paper поделилось архивными кадрами пары, которая часто выполняла трюки на большой высоте, полагаясь лишь на силу друг друга.

Газета также отмечает, что решение отказаться от ремней безопасности связано с работой в высококонкурентной отрасли. Те, кто выполняет рискованные трюки, зарабатывает гораздо больше.

Напомним, 65-летний харьковчанин установил уже второй спортивный рекорд: мужчина тренировался под обстрелами, чтобы отвлечься.

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