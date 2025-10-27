- Дата публикации
Мужчина обнаружил огромное сокровище и скрывал его восемь лет
В Германии мужчина случайно обнаружил огромный клад с помощью металлоискателя.
Житель Германии обнаружил огромное сокровище древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывало его от власти восемь лет.
Об этом сообщает Live Science.
Мужчина случайно обнаружил монеты, когда искал ценности с помощью металлоискателя в районе села Борсум. Поскольку немец занимался раскопками нелегально, он не стал сообщать об этом властям. Только в апреле кладоискатель решил обо всем рассказать.
Тогда на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это одно из величайших древнеримских сокровищ, обнаруженных в Нижней Саксонии.
Монеты относятся к периоду ранешней Римской империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.
