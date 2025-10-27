ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1453
Время на прочтение
1 мин

Мужчина обнаружил огромное сокровище и скрывал его восемь лет

В Германии мужчина случайно обнаружил огромный клад с помощью металлоискателя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мужчина годами скрывал находку

Мужчина годами скрывал находку / © Управление древностей Израиля

Житель Германии обнаружил огромное сокровище древнеримских монет в Нижней Саксонии и скрывало его от власти восемь лет.

Об этом сообщает Live Science.

Мужчина случайно обнаружил монеты, когда искал ценности с помощью металлоискателя в районе села Борсум. Поскольку немец занимался раскопками нелегально, он не стал сообщать об этом властям. Только в апреле кладоискатель решил обо всем рассказать.

Тогда на место находки отправились археологи и откопали еще больше монет 2000 лет. Общее количество артефактов составило около 450 штук. Это одно из величайших древнеримских сокровищ, обнаруженных в Нижней Саксонии.

Монеты относятся к периоду ранешней Римской империи. Они были отчеканены в I веке нашей эры вскоре после падения республики. Ученым еще предстоит установить, как они попали на эту территорию.

Напомним, в селе Розмарки, Великобритания, обнаружили сокровище с бронзовыми украшениями, пролежавшее в земле около трех тысяч лет.

Дата публикации
Количество просмотров
1453
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie