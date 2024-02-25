Мужчина обнаружил в своем доме капсулу времени: почему она так взбудоражила Сеть

Капсула времени, которую житель американского Спрингфилда обнаружил под полом своего дома, взбудоражила в начале года соцсети.

Обо всех подробностях пишет Би-би-си.

По данным издания, в 1994 году, вскоре после его наступления, 12-летний Натан Гедден спрятал капсулу времени в подвале своего дома в Спрингфилде в штате Миссури.

Узкое пространство между землей и первым этажом, куда мальчик положил свое послание, было, как он вспоминает, "достаточно страшным местом для ребенка". Семья уехала из дома примерно через полгода.

Но в начале 2024 года новый житель дома нашел 30-летнюю реликвию, наполненную игрушками и разными безделушками из 90-х.

Владелец дома Стивен Графф опубликовал в социальной сети Threads фото капсулы времени и письмо, написанное ее 12-летним создателем.

Гедден, которому сейчас 42 года и живет в Техасе, говорит, что был в восторге, узнав, что его капсулу времени нашли.

Ему и его маме и младшему брату написали сотни пользователей соцсетей:

"Мне кажется безумным, что капсулу нашли, но в то же время так трогательно видеть реакцию каждого и воспоминания, которыми они делятся. Я и не упоминал о ней целую вечность, но мне нравятся такие приятные истории".

Сообщение Граффа в сети Threads, в котором он разыскивал Геддена, собрал более 5000 лайков и почти 200 комментариев. Гедден перепостил тред и его публикация также получила тысячи лайков и сотни ответов.

Напомним, в парке в Пенсильвании посетители нашли бутылку, содержащую 50-летнее сообщение.

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