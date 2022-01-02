Мужчина обвиняет антивакцинаторов в смерти беременной дочери от COVID-19: говорили, что "прививка убьет ее ребенка"

Мужчина обвиняет антивакцинаторов в смерти беременной дочери от COVID-19: говорили, что "прививка убьет ее ребенка"

Мужчина убежден, что если бы не видео в соцсетях, его дочь была бы жива.

В Великобритании 57-летний мужчина говорит, что из-за роликов антивакцинаторов на YouTube от коронавируса умерла его 24-летняя беременная дочь.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мужчина рассказал, что знакомые его дочери и отец ее новорожденного сына смотрели в YouTube видео антивакцинаторов и убедили беременную не вакцинироваться от COVID-19, поскольку убеждали ее, что "прививка убьет ребенка". Дэвид Эксли также утверждает, что его дочь была не против прививки, однако из-за роликов откладывала вакцинацию.

Женщина в конце ноября заболела коронавирусом, 2 декабря ее в тяжелом состоянии госпитализировали. 3 декабря она умерла из-за осложнений от коронавируса. Медикам удалось спасти младенца беременной женщины. Ребенок до сих пор в больнице. Также у женщины остался еще и 2-летний сын.

"Когда Седи забирала скорая, то я слышал, как она говорила фельдшеру, что хочет вакцинироваться", — говорит отец покойной Дэвид Эксли.

Отец 24-летней покойной девушки обвиняет в ее смерти антивакцинаторов, которые на YouTube записывали ролики, заявляя о вреде от вакцинации.

"Люди должны делать свой выбор на основе фактов. Они должны прислушиваться к мнению экспертов, а не тех, кто записывает ролики на Facebook или YouTube", — считает мужчина.

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