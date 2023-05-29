Мужчина ошеломил историей, как смог убежать от серийного убийцы-клоуна Джона Гейси (видео)

Американец по имени Тони рассказал, как смог убежать от серийного убийцы Джона Гейси.

Клоун-убийца изнасиловал, пытал и убил не менее 33 молодых людей и мальчиков в городе Норвуд-Парк недалеко от Чикаго.

Тони из округа Брекинридж, штат Кентукки, было всего 14 лет, когда он встретил Джона. Об этом он рассказал в интервью Soft White Underbelly.

Инцидент произошел в августе в 1970 году. Их встреча состоялась однажды вечером в государственном парке, когда он играл с детьми-туристами.

Он вспомнил, как к нему подошел Гейси, одетый в спортивный костюм. Извращенец несколько раз спросил его, что ему делать, но, несмотря на то, что Тони перечислял множество занятий, ему ни одно из них не было интересно.

"Я сказал: "Ты ищешь выпивку или женщин? Потому что это семейный курорт". И когда я начал уходить, он сказал: "Хотел бы выпить со мной пива?", и я сказал "конечно", — вспомнил мужчина.

Тони / Фото: скриншот с видео

Тони сказал, что первым вошел в комнату Гейси и почувствовал, как его рука коснулась ягодиц.

"Я подумал, что это было немного странно, я подумал, возможно это была ошибка", — сказал Тони.

Он добавил, что осмотрел комнату и увидел, что ванна была наполнена льдом, затем сел на стул, а Гейси подошел к холодильнику и принес ему пива, прежде чем закрыть шторы.

"Он проходит мимо меня, спрашивая меня, что я делал и что делают мои родители, а потом запер дверь. И теперь я начинаю чувствовать, что это тоже немного странно. Потому что сначала я думал, что у нас будет что-то вроде мужского разговора", – вспомнил он.

Он сказал, что Джон начал волноваться и спросил, нравятся ли ему книги о сексе. Тони ответил, что думает о Playboy, но убийца вручил ему кучу журналов, в которых были только мужчины. Он сказал, что затем Гейси пошел в ванную и включил кран, прежде чем выйти с полотенцем на шее, после чего он наглухо запер дверь комнаты.

"Я думаю, что это неправильно, что-то не так, у меня здесь плохая ситуация", – сказал он. "Я начал немного паниковать. Он вернулся, и я сказал: "Эй, в этих книгах только мальчики". И он сказал, что есть еще кое-что, что может мне понравиться".

Затем подростку подарили чемодан, полный оков, наручников и цепей.

"В глубине души я думаю, что это плохо, я должен выбраться отсюда", – продолжил он.

Тони поставил пиво и решил либо выбросить кулер в окно, либо передвинуть его, чтобы он мог выбраться. Гейси снова пошел в ванную, но его поведение изменилось, и он улыбнулся, проходя мимо.

В то время Тони передвинул холодильник к далекому окну, и когда убийца вернулся, он воспользовался моментом. Парень опрокинул свою бутылку пива и попросил новую. Когда Гейси подошел, чтобы забрать ее, Тони подбежал к двери, отстегивая засов и цепи.

Как только он вышел, Гейси схватил его и несколько раз ударил, но ему удалось вырваться.

Тони сказал, что был шокирован после инцидента, но не знал, кто он такой, пока спустя годы не увидел лицо Гейси на обложке газеты и не сообщил об этом.

Известный как "Клоун-убийца" после выступления на мероприятиях под псевдонимом "Клоун Пого", образ, который он придумал, Гейси был казнен в Иллинойсе, США, с помощью смертельной инъекции 10 мая в 1994 году.

Убийца выступал под псевдонимом "Клоун Пого" / Фото: dailystar.co.uk

Он заманивал жертв к себе домой, прежде чем надеть на них наручники, обычно под видом показа им фокуса, прежде чем начать свои ужасающие атаки.

Терроризму Гейси пришел конец в 1978 году, когда полицейские, расследовавшие исчезновение Роберта Писта, обыскали его дом. Они ощутили зловоние, выходившее из его подвала, и нашли предметы, связывающие его с другими пропавшими без вести, прежде чем убийца признался.

Он был приговорен к смертной казни, и последние слова, которые, как сообщается, исходили из его уст, были: "Поцелуй меня в задницу".

Джон Гейси / Фото: Getty Images

Напомним, семья открыла комнату, которая была заперта 20 лет. Она была удивлена тем, что увидела.

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