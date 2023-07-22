Мужчина ошеломил своим гиперреалистическим искусственным глазом и показал, что скрывается под ним

Мужчина стал вирусным на TikTok после того, как продемонстрировал свой гиперреалистический искусственный глаз.

Об этом пишет nypost.com.

У 33-летнего Амита Гхоша из Бирмингема, Великобритания, было диагностировано редкое генетическое заболевание, называемое нейрофиброматозом 1 типа (NF1), когда ему было два года. Состояние вызывает опухоли, росшие на левой стороне лица и одного глаза Гхоша, что привело к его удалению, когда ему было 11 лет.

Амит Гхош / Фото: tiktok.com/@amitghose

"В прошлом я очень расстраивался из-за своего состояния — иногда я чувствовал себя очень подавленным. Я завидовал другим. Я смотрел на их "нормальное" симметричное лицо и чувствовал себя уродливым", — признался мужчина, работающий в юридической фирме менеджером по связям с общественностью.

В детстве у него диагностировали нейрофиброматоз 1 типа / Фото: tiktok.com/@amitghose

Гхош начал публиковать свой повседневный опыт на TikTok, который быстро набрал популярность и теперь собирает миллионы просмотров.

В недавнем ролике, который посмотрели более 4,5 миллионов раз, Амит показал пользователям, как можно снять и снова прикрепить глаз.

В клипе он снимает глазной протез, напоминающий повязку, покрывающую всю глазницу, чтобы обнажить магниты под ним, которые используются для его прикрепления.

Пользователи спросили его, "больно ли" снимать и заменять протез, но никакой физический дискомфорт не может сравниться с оскорбительными комментариями, которые он слышит от людей по этому поводу, сказал он.

"Некоторые люди говорят: "Боже мой! Что случилось с твоим лицом?". Маленькие дети часто пугаются и плачут, а молодые люди и подростки насмехаются надо мной, говоря: "Тебя переехал поезд?". Иногда я снимаю его, когда я дома, и раздается звонок в дверь, и я иду открывать их, забыв, что не ношу глаз. И если почтальйон или кто-то, кто занимается доставкой, они обычно очень, очень в шоке", — признался Гхош. "Я говорю: "О, мне очень жаль". Я понимаю, как это может напугать людей".

Амит Гхош / Фото: tiktok.com/@amitghose

Несмотря на тех, кто в его жизни говорил ему, что он никогда не сможет обрести любовь, Гхош женился на своей избраннице Пияле год назад после того, как в мае 2021 года его познакомил с ней друг семьи.

Амит с женой / Фото: tiktok.com/@amitghose

"Я переживал, что люди судят меня по внешности, а не как личность. Но с тех пор, как я поздоровался с Пияли и представился, мы нашли общий язык", — вспомнил он.

Амит с женой / Фото: tiktok.com/@amitghose

Амит сказал, что планирует продолжать снимать видео о своем опыте в надежде помочь и вдохновить людей.

"Я хочу информировать людей о проблемах и в конце концов нормализовать видимые отличия", — пояснил он, добавив, что он смирился со своим состоянием. "Я не могу изменить свой внешний вид. Но могу изменить свое мышление".

Напомним, "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет. Он поделился фотографией с подросткового возраста.

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