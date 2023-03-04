Мужчина остановился, чтобы позавтракать, и выиграл 50 тысяч долларов в лотерею

Мужчина рассказал, что эти деньги не изменят его жизнь, но они улучшат его финансовое положение.

Гарри Хилл из Кентукки остановился, чтобы купить завтрак, и выиграл 50 000 долларов из лотерейного билета.

Об этом сообщает UPI.

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Хилл рассказал, что остановился, чтобы заправить авто и позавтракать в магазине в Джорджтауне после рабочего дня, и решил взять билет. Когда он стер на нем покрытие, то увидел, что выиграл 50 000 долларов.

"Я отнес его к Клерку, чтобы проверить, и мне сказали, что это дороже, чем они могли заплатить. После этого я не мог позавтракать", — поделился впечатлениями мужчина.

Он сказал, что эти деньги не изменят его жизнь. Эта "премия" позволит ему улучшить свое финансовое положение.

"Это не меняет жизнь, но это существенно", — заметил он.

Напомним, мужчина из штата Мичиган в США случайно купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл два джекпота.

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