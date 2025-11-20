Мужчина оставил камеру в пещере на 10 лет и не был готов к тому, что она зафиксировала (фото)

Фотоловушка / фото иллюстративное / © Getty Images

Американский фотограф дикой природы оставил фотокамеру в заброшенном логове медведей. Мужчина надеялся зафиксировать момент возвращения животных. Однако когда он вернулся в пещеру через десять лет спустя, то был поражен зафиксированными кадрами.

Об этом пишет Newsweek.

Более десяти лет назад 49-летний Андерсон, который посвятил свою работу наблюдению за дикой природой, сделал неожиданную для себя вещь.

Во время полевой экспедиции он разместил фотоловушку в заброшенной пещере, надеясь увидеть, как владельцы логова — медведи гризли, снова вернутся в свое жилище.

После десяти лет спустя, мужчина вернулся в логово. Он обнаружил, что камера зафиксировала гораздо больше, чем просто медведей гризли.

«Вернулись не только медведи, но и горные львы, койоты и большое количество других животных. В частности, одна горная львица возвращалась в логово очень часто», — рассказал Андерсон.

Животные, которые зафиксировала камера / Источник: Instagram — grizzlyguy

Однако фотоловушка стала жертвой любопытства медведя, который сбросил ее с места, где она была установлена. Несмотря на то, что камера не работала большую часть времени, ей все же удалось зафиксировать яркие моменты поведения диких животных в разное время года.

«Именно такие открытия меня мотивируют. Я всю свою жизнь искал дикие места и устанавливал камеры, чтобы незаметно наблюдать за тем, что происходит, когда вокруг никого нет», — рассказал фотограф.

Андерсон опубликовал короткий видеоролик со своей находкой в Instagram, который быстро стал вирусным, набрав более 512 000 просмотров.

Зрителей особенно поразило то, как камера смогла задокументировать многолетнюю активность дикой природы.

Андерсон рассказал, что для съемок использует фотоловушку «Reconyx Ultrafire», разработанную для съемки видео высокой четкости 1080p со звуком и полностью защищенную от погодных условий.

