Мужчина открыл гроб брата, отрезал ухо и спрятал его в холодильнике: зачем он это сделал

Ухо умершего мужчины было частично удалено за несколько минут до того, как его кремировали.

Мужчина раскрыл шокирующую причину, почему он отрезал ухо своему брату на похоронах.

Об этом пишет Daily Star.

Цзянь Чжун Ли из австралийского Сиднея проник со своим сыном к гробу брата в день его погребения, открыл гроб и отрезал ему часть уха. Он утверждает, что у него не было "другого выбора" в отчаянной последней попытке доказать, что его племянник является незаконнорожденным.

Он был убежден, что его племянник Чен Чжан Ли, сын его брата Цзянь Мин Ли, умерший от болезни легких в возрасте 58 лет, был незаконнорожденным из-за "подозрительной" бороды, которую он смог отрастить. Если бы это было правдой, Чен больше не имел права на наследство умершего, в частности на дом стоимостью миллион долларов в престижном пригороде юго-западного Сиднея. Покойный не оставил действительного завещания.

В конце концов, все его преступления, совершенные в 2022 году, оказались тщетными. Его обвинили в вмешательстве в тело, но теперь он раскрыл свою мотивацию. Он утверждает, что просил Чена сделать тест ДНК, но когда тот отказался, почувствовал себя обязанным взять дело в свои руки.

В разговоре с A Current Affair Ли сказал, что он взял часть уха "для ДНК". Он продолжил: "Мы не можем отрезать целое. Я просто хотел взять образец... Немного". Ли считает, что его 91-летняя мать должна иметь право на наследство брата.

"Мама должна получить какую-то помощь... Потому что ее жилье в очень плохом состоянии", — сказал он.

По его словам, директор похоронного бюро отказал ему в просьбе взять образец кожи или волос его брата, и у него не осталось "ни одного другого шанса". "Когда он вышел, я дождался сына, открыл мешок для тела... И просто отрезал понемногу кусочки, чтобы взять образцы и сохранить их", – продолжил Ли. "Мне не понравилось делать такие вещи, но на этот раз у меня не было другого выхода, потому что через несколько часов его должны были кремировать".

Он сказал, что положил ухо в "пластиковый пакет", а затем в стеклянный горшок, который поставил в холодильник. Лишь когда он попытался доказать, что образец был легитимным, его мрачная тайна раскрылась.

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Ему нужно было, чтобы похоронная служба подписала, что кусок уха законный, и когда они отказались, он предупредил ближайших родственников покойного. Позже полицейские обыскали холодильник и удалили ухо. В прошлом году он признался в своем преступлении в местном суде Бервуда и был оштрафован на 1500 долларов.

Позже выяснилось, что Чэн является законным сыном Цзянь Мин Ли.

Напомним, российский силовик, отрезавший ухо задержанному террористу, продает свой нож. На одежде одного из российских силовиков, привлеченных к задержанию подозреваемых в террористическом нападении в Подмосковье, была символика неонацистов.

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