Мужчина открыл копилку после 10 лет: сумма удивила даже его

Американец из Орегона наконец открыл свою копилку в форме персонажа «Звездных войн», в которую в течение десяти лет складывал мелочь. Итог оказался внушительным — почти 600 долларов наличными после комиссии.

Об этом пишет Newsweek.

Житель Портленда, штат Орегон, Эли Пиатт более десяти лет аккумулировал мелкие монеты в тематической копилке, стилизованной под героя культовой саги «Звездные войны». По словам мужчины, он начал собирать деньги еще много лет назад, а за последнее время контейнер для монет стал настолько переполненным, что добавить туда еще хотя бы одну монету было невозможно.

Пиатт решил обналичить накопленное, воспользовавшись автоматом Coinstar, который позволяет обменивать мелкие деньги на деньги или подарочные карты. После подсчета сумма составила 686 долларов, из которых 89 долларов ушло на комиссию, а на руки американец получил 597 долларов, что примерно равно 25 тысячам гривен.

Своей маленькой победой Эли поделился в соцсети Threads, написав: «Потребовалось 10 лет, но я наконец пополнил свою копилку „Звездных войн“. Только что обналичил ее».

Публикация быстро стала вирусной, собрав более сотни комментариев пользователей. Одни шутили, что теперь Пиатт может «купить Звезду Смерти из LEGO» или «запастись едой на неделю». Другие напоминали, что обмен монет через банк мог бы быть выгоднее: «Вы отдали автомату 90 долларов за пересчет монет», — отметил один из комментаторов.

Несмотря на потерю части средств на комиссию, американец не расстроился. Он признался, что потратил полученные деньги на виниловые пластинки, ведь музыкальная коллекция — его давнее хобби. Эли также отметил, что уже начал снова накапливать мелочь в ту самую «звездную» копилку, чтобы продолжить свою десятилетнюю традицию.

