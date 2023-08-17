Мужчина отомстил бывшей и разместил в Сети порно с ней: как он за это поплатился

Он послал изображение ее друзьям, семье и коллегам, а также разместил их на порносайте.

Женщина из Техаса, чей бывший парень поделился ее интимными фотографиями в Интернете, получила компенсацию в размере 1,2 миллиарда долларов.

Об этом пишет washingtonpost.com.

Известна под именем Джейн Доу или Д.Л. в судебных документах в апреле 2022 года, она подала иск против своего экс-бойфренда Маркеса Джексона.

В иске она утверждает, что Джексон распространял ее откровенные изображения в Интернете и создал веб-сайт для размещения всех изображений, которые позже послал ее друзьям, семье и коллегам.

Джексон разместил интимные изображения женщины, полученные во время их свиданий, в социальных сетях и порносайтах "с намерением смутить, преследовать, мучить, унизить и публично опозорить" ее.

Сообщается, что в марте в 2022 году Джексон отправил Д.Л. сообщение, в котором говорится: "Ты проведешь остаток своей жизни, пытаясь стереть себя из Интернета, но безуспешно. Все, кого ты когда-нибудь встретишь, услышат эту историю и отправятся на поиски".

Пара начала встречаться в 2016 году, а к началу 2020-го у них начался "длительный разрыв". Собрав вещи, Джейн покинула дом, в котором она жила с Джексоном, чтобы вернуться к своей матери в Техас. В это время Джексон начал взламывать домашнюю систему безопасности ее матери, чтобы шпионить за любимой. Затем он начал скачивать интимные изображения онлайн без ее согласия.

Когда в октябре в 2021 году они окончательно разошлись, женщина сказала Джексону, что ему больше не разрешается иметь "визуальный интимный материал" о ней, который у него был раньше, когда они были в отношениях.

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В иске также утверждается, что вместе с изображениями Джексон поделился в Интернете ее полным именем и домашним адресом.

Присяжные округа Харрис, штат Техас, обязали Джексона заплатить Джейн 200 миллионов долларов за прошлые и будущие душевные страдания (компенсационный ущерб) и еще 1 миллиард долларов.

Адвокат Брэдфорд Гилде сказал, что он не ожидал выплаты компенсации в миллиард долларов, но надеется, что это станет сигналом для других: "Ошеломляющая сумма этого вердикта посылает сдерживающий сигнал и не позволяет другим участвовать в этой отвратительной деятельности".

По данным Национальной ассоциации генеральных прокуроров, к 2019 году не менее 40 миллионов человек сообщили, что стали жертвами сексуального насилия на основе изображений.

Напомним, мужчина обнаружил, что его соседка закрутила роман с женатым. Как он отомстил за то, что не мог спать из-за их громкого секса.

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