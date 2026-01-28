Мужчина отрезал себе ногу, чтобы поступить в медицинский университет

Ноги / © Credits

В Индии полиция расследует шокирующий случай, в центре которого 20-летний мужчина, который, вероятно, самостоятельно отрезал себе ногу, чтобы поступить в медицинский университет по квоте для людей с инвалидностью.

Об этом пишет Oddity Central.

Сурадж Баскар из штата Уттар-Прадеш, как и сотни тысяч индийских абитуриентов, мечтал стать врачом. Однако после двух неудачных попыток сдать вступительный экзамен NEET, обязательный для поступления в медицинские вузы, он, по версии следствия, решился на радикальный шаг.

Полиция подозревает, что мужчина намеренно ампутировал себе ногу и инсценировал нападение, чтобы получить возможность поступления по квоте для лиц с инвалидностью (PwD). Согласно индийскому законодательству, такая квота составляет 5% мест в государственных и поддерживаемых государством высших учебных заведениях, включая медицинские.

Дело получило огласку после того, как старший брат Сураджа, Акаш Бхаскар, обратился в полицию с заявлением о нападении на его брата в селе Халилпур. По его словам, неизвестные якобы избили юношу и оставили его без сознания с отрезанной ногой. Полиция открыла уголовное производство, однако в ходе расследования обнаружила многочисленные несоответствия в показаниях пострадавшего.

"Обвиняемый пытался ввести следствие в заблуждение вымышленной историей, но его утверждение не выдержали проверки во время длительного допроса и изучения доказательств", - заявил представитель полиции.

Следователи изъяли личный дневник Сураджа, где была запись: «В 2026 году я стану врачом MBBS», а также получили показания от его девушки, которая подтвердила, что он был одержим идеей поступления в медицинский университет. Правоохранители также выяснили, что несколько месяцев назад мужчина уже пытался получить официальные документы об инвалидности, но безуспешно.

Медицинское заключение усилило подозрения полиции. Согласно ему, нога была отрезана чрезвычайно аккуратно, что не характерно для насильственного нападения. Специалисты полагают, что ампутацию могли осуществить с помощью инструмента. Кроме того, вблизи места, где нашли Сураджа, были обнаружены шприцы, по версии следствия, могли содержать анестетики для обезболивания перед ампутацией.

«Жертва неоднократно меняла свои показания и пыталась ввести полицию в заблуждение», — отметил полицейский, добавив, что Сураджа был переведен в травматологический центр. Ампутированная нога до сих пор не найдена.

Несмотря на уверенность следствия в том, что мужчина сознательно пошел на самоповреждение для поступления в медицинский университет без составления NEET, правовая оценка его действий остается сложной. По словам правоохранителей, пока неясно, какие именно юридические последствия могут наступить, если попытка воспользоваться квотой провалится.

