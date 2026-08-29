Мужчина отсидел 13 лет за чужое убийство и рассказал о ужаснейших вещах, которые видел за решеткой

13 лет за чужое убийство: мужчина рассказал о строгих правилах выживания в тюрьме / © Pixabay

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Американец Кристофер Скотт провел 13 лет в тюрьме строгого режима в штате Техас за не совершавший убийство. После полного оправдания он рассказал, с какими ужасами столкнулся за решеткой и что помогло ему выжить и сохранить разум.

Об этом пишет Unilad.

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Роковая ошибка следствия

Кристоферу Скотту было 27 лет, когда его жизнь изменилась навсегда после того, как его осудили за убийство, которое он не совершал.

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В ночь на 6 апреля 1997 года мужчину по имени Альфонсо застрелили во время ограбления дома родственника в Далласе. На его жену, Селию, напал второй мужчина.

Кристофер Скотт в молодости / © Unilad

На следующий день полиция привела жену убитого, чтобы она просмотрела фотографии. Она прошла мимо мужчины по имени Клод Симмонс, которого задержали по несвязанному обвинению в незаконном обороте наркотиков, и сказала, что узнала его.

Затем она выбрала фотографию Кристофера Скотта в качестве второго предполагаемого нападающего.

Скотт и Симмонс судили отдельно в октябре 1997 года. Версия обвинения почти полностью основывалась на установлении личности Селией, и судья первой инстанции отказался разрешить защите представить доказательства, указывающие на двух других мужчин, один из которых, как сообщается, признался в преступлении своей девушке.

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«Жить спиной к стене»: правила выживания в тюрьме

Скотт провел 13 лет в тюрьме Техаса, прежде чем его оправдали в 2009 году. Теперь он рассказывает о том, как на самом деле выглядело то время за решеткой — и как он выбрался оттуда. Скотт сказал, что его первый внутренний инстинкт был просто выжить.

Он говорит, что во время пребывания за решеткой выживание означает быстро научиться, кому можно доверять, как избежать того, чтобы стать мишенью, и как создать определенную структуру в среде, где насилие может вспыхнуть без предупреждения.

«Я должен следить за всем и всеми в тюрьме, потому что я не знаю этих людей, и они не знают меня», — сказал он.

Скотт объяснил, что переход стал особенно страшным, когда его перевели из сравнительно комфортной части тюрьмы в крыло, где содержались более серьезные и рецидивистские правонарушители.

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«Если кто-то станет на моем пути, я просто должен делать то, что должен. Я знаю, как сражаться. Я не могу показывать страх», — сказал Скотт.

Он говорит, что заключенные научились оставаться бдительными даже во время сна, добавляя: «Надо спать легко, никому не доверять, ни к кому не поворачиваться спиной и жить, прижавшись спиной к стене».

Насилие, говорит Скотт, было частью повседневной тюремной жизни.

«Вы видели, как людей ранили ножом, как людей убивали, как людей выбрасывали с балкона… в тюрьме можно увидеть ужасные вещи», — сказал он.

Скотт также описывал, как видел, как люди лишали себя жизни или калечили себя, потому что больше не могли справляться.

Расовый и бандитский раскол в тюрьме придавал еще один уровень опасности. Скотт сказал, что от заключенных ожидается, что они будут стоять на стороне своей группы во время конфликтов, а отказ может иметь последствия, выходящие за рамки непосредственной конфронтации.

«Тогда ты чужак», — сказал он.

Он также упоминал жестокую техасскую жару во время работы в полях, описывая условия, которые могли стать почти невыносимыми.

Как Кристофер Скотт пережил 13 лет заключения?

Для Скотта ответ в конце концов стал рутиной. Он проработал в поле около двух с половиной лет, прежде чем наладить отношения с руководившим его командой офицером и перейти на работу на кухне.

Вне работы он занимался спортом и много читал, иногда считывая три книги в неделю, а мыльные оперы стали еще одной неотъемлемой частью его дня.

«Тот фундамент, который я построил внутри тюрьмы, позволил мне выбраться оттуда, потому что он уберег меня от неприятностей», — сказал он.

Скотт считает, что физическое противостояние также является тем, с чем многие заключенные в конце концов столкнутся, независимо от того, насколько они осторожны.

«Всем безразлично, кто ты в тюрьме. Рано или поздно у тебя будет драка», — добавил он.

Он говорит, что несколько раз дрался и пытался убедиться, что после этого другие заключенные поймут, что он не является легкой мишенью.

Но тюрьма — это не только насилие. Скотт сказал, что она содержит много тех же социальных давлений, что и вокруг: отношения, статус, клики, ревность и наркотики. Психологическое напряжение было, пожалуй, самым трудным.

После того, как его приговорили по меньшей мере к 40 годам лишения свободы, прежде чем он получил право на условно-досрочное увольнение, Скотт вспоминает, как трудно было осмыслить произошедшее.

«Мне 27. Мне будет 67, когда я пойду подавать заявление об условно-досрочном увольнении. В какой-то момент я боялся, что могу никогда не выйти из тюрьмы живым», — признается мужчина.

В конце концов дело Скотта начал Отдел по вопросам добродетели приговоров окружного прокурора округа Даллас, созданный Крэйгом Уоткинсом, первым темнокожим окружным прокурором в истории Техаса, вскоре после того, как он вступил в должность в 2007 году.

Это подразделение было первым в своем роде в стране, созданным специально для пересмотра и исправления ложных приговоров, и впоследствии помогло освободить около двух десятков человек, которых по ошибке заключили в округ Даллас.

После дальнейшего расследования Скотт был освобожден в 2009 году и официально признан невиновным. Он описал тот момент как самый лучший день в своей жизни.

Дом обновленной надежды

После выхода из тюрьмы Скотт посвятил значительную часть своего времени помощи другим, кто утверждает, что они были осуждены несправедливо. Вспоминая годы, проведенные в тюрьме, Скотт сказал, что уроки дисциплины и настойчивости, полученные им, продолжают формировать его жизнь и сегодня.

«Есть вещи, которые нельзя вернуть», — сказал он, имея в виду годы, проведенные вдали от семьи. «Вот почему помощь другим людям сейчас так важна».

Кристофер Скотт (справа) / © Unilad

О незаконном осуждении Кристофера Скотта был снят большой документальный фильм под названием «Настоящее осуждение» (2017).

Фильм рассказывает о Кристофере Скотте вместе с двумя другими техасскими осужденными, Стивеном Филлипсом и Джонни Линдси. Вместе они отбыли 60 лет заключения за преступления, которых не совершали.

После освобождения они создали в Далласе, штат Техас, самое неожиданное детективное агентство под названием «Дом обновленной надежды». Документальный фильм рассказывает о том, как они используют свой непосредственный опыт для расследования других случаев возможного неправомерного осуждения и борьбы за освобождение невинных людей.

Раньше мы рассказывали о самой маленькой тюрьме в мире.

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