Мужчина пережил нападение морского хищника: акула оставила ему на память "подарок" 

Ангус Кокотт вышел победителем из схватки с акулой, которая чуть не откусила ему руку.

Мужчина, которому после ужасного нападения акулы буквально "разобрали и собрали заново" левую руку, получил от хищника неожиданный "подарок" – несколько зубов хищника застряли в мягких тканях. Спустя несколько месяцев он сделал из них украшение на память о случившемся.

Об этом пишет Daily Star.

Страшное событие произошло с 20-летним Ангусом Кокоттом в мае, когда он занимался снорклингом (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами) у острова Мангарева во Французской Полинезии. И хотя Ангус плавал на мелководье в нескольких метрах от берега, это не помешало 2,5-метровой серой рифовой акуле появиться из ниоткуда и схватить его за руку.

Пытаясь спасти свою жизнь Ангус не растерялся, достал нож, который обычно используют для резки дайвинговых тросов, и ударил акулу в жабры. После этой неожиданной контратаки хищница отпустила пловца и уплыла, но в его руке застряли острые акульи зубы.

Раненого Ангуса спасатели срочно доставили военным самолетом в ближайшую больницу, где хирурги в течение шести долгих часов собирали его руку заново. Своими острыми зубами акула перерезала на руке два главных нерва и несколько сухожилий и почти полностью содрала кожу ниже локтя.

Пострадавшему молодому человеку сделали пересадку кожи и нервов. Также в ходе операции из мягких тканей руки врачи извлекли несколько зубов акулы.

Спустя 4 месяца Ангус все еще проходит реабилитацию, чтобы восстановить подвижность руки, но говорит, что случившееся не заставит отказаться его от плавания.

"Это был определяющий опыт в моей жизни, и именно поэтому я решил превратить зубы в серьги. Встреча с акулой не заставила меня отказаться от океана. Я с нетерпением жду, когда смогу вернуться туда снова", – сказал Ангус журналистам.

Он добавил, что когда акула напала, бояться или сомневаться было некогда.

"У меня не было времени паниковать. В таких ситуациях, когда у тебя вырабатывается столько адреналина, просто нужно действовать. Сначала я чувствовал сильную боль и подумал, что потеряю руку. А потом, когда акула меня отпустила, я не видел ничего, кроме огромной лужи крови вокруг меня, но мне удалось вылезти на риф. Моя рука буквально истекала кровью", – рассказал Ангус подробности страшного происшествия.

Ангус планирует не только продолжить заниматься подводным плаванием, но и сделать карьеру в парусном спорте. Пережив встречу с акулой, он сказал, что не боится вернуться в воду.

"Я думаю, что нападение акулы было вопросом территории. Нельзя винить за это животное", – подчеркнул он.

Напомним, разъяренный слон напал на автомобиль с туристами в Замбии. Для одной туристки из США встреча со слоном стала смертельной, вторая женщина попала в больницу с серьезными травмами.

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