Мужчина побил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней

Немец Рудигер Кох побил мировой рекорд, прожив под водой 120 дней в погруженной капсуле у побережья Панамы. Предыдущий 100-дневный рекорд принадлежит американцу Джозефу Дитури.

Об этом пишет издание Guardian.

Немецкий аэрокосмический инженер выглянул из своей капсулы в присутствии судьи Книги рекордов Гиннеса Сусаны Рейес. Она подтвердила новый рекорд.

Капсула Коха была оборудована для комфортной жизни: кровать, туалет, телевизор, компьютер, Интернет, велотренажер. Капсула была присоединена к другой, возвышавшейся над волнами. От верхней капсулы к нижней по трубе вела узкая винтовая лестница. К немцу приходили посетители и лечащий врач. Солнечные панели на поверхности снабжали электроэнергию для Коха.

Четыре камеры снимали его перемещение в капсуле: фиксировали повседневную жизнь, наблюдали за его психическим здоровьем и доказывали, что он никогда не поднимался на поверхность.

"Это прекрасно, когда все успокаивается, темнеет, а море светится. Это невозможно описать, это нужно почувствовать на себе", — поделился впечатлениями мужчина.

Напомним, дизайнер создала самую большую в мире сандалию. На изготовление женщина потратила 72 часа.

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