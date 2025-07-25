Мужчина побывал в более чем 100 странах мира и назвал наихудшее место для путешествий

Сомали / © Фото: Роман Бочкала

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Мужчина, который побывал в 103 странах мира, назвал наихудшее место для путешествий.

Об этом путешественник из США с ником Boston_772 написал на платформе Reddit, передает UNILAD.

Житель Бостона в штате Массачусетс рассказал, что посетил «103 страны и большую часть года проводит в путешествиях», но хотя «Бостон является его домом», он бывает там лишь несколько недель в год. Остальное время он проводит в дальних путешествиях.

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Мужчина объяснил, что, переезжая с места на место в течение многих лет, он «накопил много… хороших мест, удивительных историй, маленьких уловок, облегчающих жизнь, когда ты никогда не оседаешь надолго».

Лучшие места для путешествий

Сначала у Boston_772 спросили, какое место лучше всего подойдет для начинающего путешественника.

Опытный путешественник ответил, что это Словения, поскольку, по его мнению, эта страна — одно из самых недооцененных мест в Европе.

Boston_772 объяснил: «Это очень безопасное, доступное (по европейским стандартам) и удобное для путешествий место. Здесь есть все: горы, озера, винодельческие регионы, пещеры, замки и небольшой участок Адриатического побережья. Любимая чистая, удобная для пеших прогулок действительно не переполнена туристами, а озеро Блед выглядит как что-то из сказки».

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Мужчина также выбрал большие города Ирландии и острова Аран в будние дни.

Самое плохое место для путешествий

Однако местом, которое больше всего не понравилось Boston_772, было «вероятно Сомали».

Говоря о самом плохом месте, в котором он бывал, мужчина поделился: «Я недолго побыл в Могадишо в рамках рабочего задания, и не поймите меня неправильно, я бывал в некоторых действительно опасных местах, но это… было единственное место, где я чувствовал себя действительно опасно с момента приземления».

Учитывая значительное военное присутствие, не внушавшее покоя, ему сказали «ни при каких обстоятельствах» не покидать здание, в котором они остановились.

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Было также несколько мест, где Boston_772 «действительно считал дни», пока не смог уехать.

С вооруженной охраной, сопровождавшей их с момента приземления, он также сказал, что «не было никаких общественных мест, где мы могли бы безопасно прогуляться».

Boston_772 рассказал, что «тяжелооруженные конвои с вооруженными охранниками» сопровождали его в гостиничный комплекс в Сомали, где нельзя было выйти на прогулку или выпить кофе.

Путешественник сказал, что испытал страх, когда услышал «периодические выстрелы вдали», которые затем стали фоновым шумом во время его пребывания.

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В общем, это было худшим местом, где побывал мужчина. «А аэропорт был самым опасным, в котором я когда-либо был», — подытожил путешественник.

Напомним, заядлая 79-летняя туристка посетила все страны мира и рассказала, куда она готова возвращаться. По ее словам, ни одна страна не сравнится с родными Филиппинами. В список фаворитов туристки также вошла Италия, которую она назвала «красивой», и Таиланд благодаря своим разнообразным пейзажам.