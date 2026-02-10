Мужчина поделился эмоциями от того, как это быть мертвым

Клиническая смерть / © iStock

В Великобритании 35-летний бизнесмен Рис Эдвардс пережил клиническую смерть после внезапной остановки сердца и рассказал об ощущении абсолютного покоя и счастья, которые, по его словам, он пережил в тот момент.

Об этом пишет издание Daily Star.

По словам Эдвардса, инцидент произошел во время рабочей командировки. После госпитализации врачи установили ему временный кардиостимулятор, однако из-за технического сбоя устройство отсоединилось, что привело к мгновенной остановке сердца.

«Я потерял сознание и почувствовал тепло и эйфорию. Я был невероятно счастлив — сидел рядом с сыном и разговаривал со своим отцом, который умер много лет назад. А потом я проснулся от того, что меня трясли врачи. Именно тогда я понял, насколько близко был к смерти», — рассказал он.

До этого жизнь мужчины, по его словам, складывалась идеально: за две недели до инцидента он женился, а незадолго после узнал, что его жена ждет второго ребенка. Ухудшение состояния началось с симптомов, похожих на грипп, боли в теле и сыпи на груди. Уже в больнице медики зафиксировали критическое падение пульса и перевели пациента в отделение интенсивной кардиологии.

Впоследствии врачи установили постоянный кардиостимулятор и выяснили причину остановки сердца — редкий штамм вируса Коксаки. После почти двух недель лечения мужчину выписали, однако реабилитация длилась еще несколько месяцев и сопровождалась серьезными психологическими трудностями.

Сейчас, почти через четыре года после происшествия, кардиостимулятор уже удален, за состоянием сердца ведется мониторинг. Эдвардс отмечает, что до сих пор живет с осторожностью, но пытается сосредоточиться на семье и ежедневных мелочах, которые, по его словам, теперь имеют для него особую ценность.

