Мужчина поджег себя возле суда, где проходит процесс по делу Трампа: фото

Полиция идентифицировала мужчину, который пытался совершить самосожжение, и называет его сторонником теории заговора.

В пятницу, 19 апреля, мужчина по неизвестной причине поджег себя перед зданием Манхэттенского суда в Нью-Йорке, где проходит исторический судебный процесс по делу Дональда Трампа о сокрытии денежных выплат порноактрисе.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчина горел несколько минут перед телекамерами, установленными у здания суда, где проходит первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом США.

"Я вижу полностью обугленного человека", — сказал в эфире репортер CNN.

Официальные лица заявили, что мужчина выжил и находится в местной больнице в критическом состоянии.

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Свидетели рассказали, что мужчина вытащил брошюры из рюкзака и подбросил их в воздух, затем облил себя жидкостью и поджег. Одна из этих брошюр содержала ссылку на "злостных миллиардеров", но в тех частях, которые увидел свидетель Reuters, Трамп не упоминался.

Департамент полиции Нью-Йорка заявил, что мужчина, которого они идентифицировали как Макса Аззарелло из Сент-Августина (штат Флорида) похоже, не преследовал цель обвинять Трампа или других участников процесса.

"Сейчас мы называем его приверженцем теории заговора и исходим из этого", — сказал на пресс-конференции Тарик Шеппард, заместитель комиссара Департамента полиции.

В опубликованном ранее онлайн-манифесте Макс Аззарелло сообщил, что подожжет себя и извинился перед друзьями и свидетелями. Пост предупреждает об "апокалиптических фашистских переворотах" и критикует криптовалюту и американских политиков, но не выделяет Трампа отдельно.

"Он горел достаточно долго. Это было довольно ужасно", — сказал журналистам один из свидетелей, отказавшийся назвать свое имя.

По словам очевидца Reuters, вскоре после инцидента на площади ощущался запах дыма, и полицейский распил огнетушитель на землю. Был виден тлеющий рюкзак и газовый баллончик.

Шокирующий инцидент произошел после того, как суд Манхэттена завершил формирование состава присяжных для судебного разбирательства. В судебном процессе Дональда Трампа обвиняют в выплате 130 000 долларов за молчание бывшей порноактрисы Сторми Дэниелс о ее отношениях с ним перед выборами 2016 года.

Трампу, не признавшему себя виновным по всем обвинениям, грозит максимум 4 года тюрьмы, если его признают виновным. По решению суда судебный процесс может длиться до восьми недель после завершения отбора присяжных.

Напомним, в феврале этого года американский военный совершил самосожжение перед посольством Израиля в США.

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