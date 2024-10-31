Мужчина погиб в день своей свадьбы: невеста рассказала о чуде, случившемся после его смерти

В Ирландии в ДТП погиб 20-летний молодой человек. Трагедия произошла в день его свадьбы, через месяц невеста парня заявила о чуде – оказалось, что она беременна.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Трагедия произошла в графстве Клэр, что в Ирландии. Там в ДТП в день своей свадьбы погиб 20-летний Майлз Харти. Виновным в ДТП признали водителя автомобиля, двоюродного брата покойного Шейна Харти.

Известно, что в тот трагический день он должен был жениться в местной церкви с Кейт Квиллиган.

После роковой аварии Кейт собрала друзей и семью на месте свадьбы, чтобы оплакать потерю своего жениха, «потому что именно в этой церкви мы должны были бы праздновать лучший день нашей жизни, но вместо этого он стал худшим».

Лишь через месяц после трагической гибели Кейт узнала, что она беременна своим "чудом".

"Сказать, что я счастлива - это ничего не сказать. Мой Майли не мог оставить меня на этой земле одну, поэтому он благословил меня нашим собственным чудо-ребенком. Я не могу дождаться, когда возьму ребенка на руки. Ты всегда давал мне только самое лучшее и продолжаешь дарить мне только самое лучшее", - рассказала она.

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