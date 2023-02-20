Мужчина похитил женщину и год мучил ее: чем все закончилось

Американец вместе со своей жертвой переезжали из города в город почти год.

Американец Джеймс Паррильо похитил женщину, которая в одиночестве путешествовала по Соединенным Штатам. Он силой удерживал ее в течение года, однако ей удалось сбежать.

Об этом пишет СNN.

Как уточняется, 57-летний мужчина познакомился со своей жертвой в Нью-Мексико на заправочной станции в феврале 2022 года. Он представился вымышленным именем Бретт Паркер и попросил подвезти его в Аризону. Женщина согласилась. В результате пара начала жить вместе, однако через месяц после знакомства Паррильо забрал у своей сожительницы мобильный телефон, кредитные карты и запрещал ей выходить из дома.

Как стало известно, американец вместе со своей жертвой переезжали из города в город почти год.

Впоследствии женщине удалось скрыться от своего похитителя. 7 февраля она добралась до автозаправочной станции в Нью-Джерси.

Владелец заправки Бобби Мадаан рассказал журналистам, что услышал крики из своего кабинета.

Когда он вышел, он увидел женщину в слезах. На ее шее виднелись следы насилия.

Паррильо пытался преследовать женщину, однако увидев, что дверь на заправку закрыта, быстро ушел. Полиция арестовала мужчину. Его обвиняют в похищении и незаконном содержании человека.

Напомним, мужчину, который изнасиловал и забил до смерти восьмилетнюю девочку, а затем отрубил ей руку, посадили на 260 лет.

Угрозы и насилие: в Киеве разгорелся сексуальный скандал | Новости Украины

Читайте также: