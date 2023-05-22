Мужчина покорил Эверест, но умер во время спуска: что произошло

Он покорил вершину после того, как научился снова ходить.

Австралиец Джейсон Кеннисон погиб во время спуска с Эвереста.

Об этом сообщает 9News.

40-летний мужчина успешно достиг вершины горы высотой 8849 метров, прежде чем все сменилось трагедией. У него начались технические проблемы, из-за которых ему не хватило кислорода при спуске с горы на 450 метров в районе под названием "Балкон".

Гид сказал, что они заметили, что мужчина начал вести себя ненормально во время спуска.

"Поскольку кислородные баллоны, которые у них были с собой, заканчивались, они решили спуститься в лагерь 4, надеясь снова подняться назад с кислородными баллонами, чтобы спасти его", — сказал Дава Шерпа.

Джейсон Кеннисон / Фото: 9news.com.au

Двум проводникам удалось спуститься без риска для жизни, но Кеннисон перестал двигаться и его останки все еще находятся на горе.

Сообщается, что Джейсон отправился в свою экспедицию на Эверест, снова научившись ходить. Он получил множественные переломы костей и травму позвоночника в результате дорожно-транспортного происшествия в 2006 году, и ему сказали, что он, возможно, не сможет ходить.

Его восхождение было направлено на сбор средств для помощи травмам спинного мозга в Австралии, чтобы помочь другим людям, оказавшимся в подобных затруднениях.

Перед тем, как отправиться покорять вершину, Кеннисон описал это приключение как "амбициозный подвиг, о котором он никогда не мечтал и не думал, что это возможно после того, как ему сказали, что он не сможет ходить".

На Эвересте зарегистрировано 310 смертей. Во время акклиматизации в начале этого месяца американский врач на пенсии Джонатан Шугарман скончался в лагере 2 на высоте примерно 6400 метров над уровнем моря.

Напомним, в Канаде мужчина врезался в медведя на велосипеде. Зверь убежал, но потом вернулся. Стало известно, чем все закончилось.

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