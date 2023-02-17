Мужчина получил загадочное письмо, которое написали более 100 лет назад

Королевская почта сообщила, что теряется в догадках о том, как такое могло произойти.
Житель Лондона Финлей Глен получил в свой адрес письмо, которое было отправлено в 1916 году.
Об этом сообщает CNN.
"Мы заметили, что год на нем был 16-м. Поэтому мы думали, что это 2016 год. Затем мы заметили, что на марке был король, а не королева, поэтому решили, что это не мог быть 2016", — рассказал Финлей Глен.
Письмо он отнес в местное историческое общество, чтобы они могли изучить его дальше.
На конверте стоит марка номиналом в один пенс с изображением головы короля Георга V. Письмо было отправлено в разгар Первой мировой войны.
"После того как мы поняли, что письмо очень старое, то подумали, что можно его открыть", — сказал Глен.
Известно, что отправили письмо из города Бат на западе Англии. Написала его Кристабель Меннелл — дочь торговца чаем Генри Тьюка Меннела, а получить должна была Кэти Марш, которая была женой местного торговца марками Освальда Марша.
Однако остается загадкой, как письмо попало в квартиру Глена.
Напомним, группа ученых смогла расшифровать письма, написанные королевой Шотландии Марией Стюарт после заключения. Всего исследователи изучили 57 писем, написанных между 1578 и 1584 годами, то есть незадолго до казни Марии в 1587 году.
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