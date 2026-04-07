Мужчина попал в тюрьму из-за выходки в самолете: что он натворил

Самолет / фото иллюстративное / © pexels.com

61-летний мужчина оказался за решеткой после того, как его агрессивное поведение помешало своевременному приземлению самолета Ryanair.

Об этом пишет The Independent.

Во время перелета из Кракова в Бристоль 61-летний Стивен Блофилд находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно материалам судебного дела, Блофилд начал выпивать еще в аэропорту, для того «чтобы успокоить нервы перед полетом». Кроме того, мужчина начал продолжать распивать спиртное на борту, где он начал агрессивно себя вести и напал на польского бортпроводника.

Когда самолет приближался к аэропорту Бристоля 11 ноября 2025 года, Блофилд отказался сесть и пристегнуться ремнем безопасности, что заставило британского пилота отказаться от первоначальной попытки посадки.

После окончательного приземления самолета, полиция ждала Блофилда, чтобы арестовать его.

Персонал и пассажиры на борту боялись за свою безопасность

Прокурор Иен Фенни рассказал, что персонал самолета и пассажиры боялись за свою безопасность.

«Из-за ограниченного пространства во фюзеляже самолета они (бортпроводники — Ред.) волновались, что он может выйти из строя и обострить ситуацию, поскольку заметили, что другие пассажиры уже были взволнованы. В конце концов его арестовали», — отметил Фенни.

По словам прокурора, действия Блофилда были настолько непредсказуемыми и угрожающими, что для его вывода с борта пришлось привлечь специальный амбулаторный подъемник, которым обычно пользуются люди с инвалидностью. Обвинитель пояснил, что из-за этого инцидента другие путешественники вынуждены были оставаться в креслах, пока правоохранители и экипаж пытались организовать тихую и безопасную эвакуацию.

Приговор суда

Во время судебного заседания, адвокат осужденного пытался объяснить, что у Блофилда закончились лекарства от депрессии и тревоги, поэтому перед вылетом в Польшу и употреблял алкоголь.

Сам обвиняемый не отрицал свое поведение и заявлял, что не помнит об инциденте во время полета, однако мог увидеть это видео, которые опубликовали в соцсетях.

Однако судья Юэн Амброуз остался неумолимыми и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев.

