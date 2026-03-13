Мужчина попытался сесть на самолет с тысячами муравьев в багаже: чем это обернулось

Редкие муравьи в пробирках, за перевозку которых арестовали мужчину

Пограничники Кении обнаружили более 2000 садовых муравьев-маток, спрятанных в пробирках и рулонах салфеток в багаже гражданина Китая. Мужчину арестовали в аэропорту за контрабанду. Следствие считает его одним из лидеров международной сети, поставляющей экзотических насекомых в Азию и Европу.

Об этом пишет «BBC News Украина».

Гражданина Китая Чжана Кецюня задержали во время проверки безопасности в международном аэропорту имени Джомо Кенъятты в столице Кении Найроби. При досмотре его багажа пограничники обнаружили значительное количество живых муравьев, которых, по данным следствия, планировали незаконно вывезти в Китай.

Пока мужчина не ответил на выдвинутые обвинения. В то же время следователи сообщили суду, что он может быть связан с сетью торговли муравьями, которую правоохранители разоблачили в Кении в прошлом году.

Торговля этими насекомыми строго контролируется, ведь они находятся под защитой международных соглашений о сохранении биоразнообразия. Еще в прошлом году Служба дикой природы Кении (KWS) сообщала о росте спроса на так называемых садовых муравьев, научное название которых — цефалоты Месора. Коллекционеры из Европы и Азии часто держат их как экзотических домашних любимцев.

Во время судебного заседания 11 марта государственный прокурор сообщил, что подозреваемый пытался спрятать муравьев в багаже различными способами. Часть из них он поместил в специальные пробирки, а других — спрятал в рулоны бумажных салфеток.

«В его личном багаже обнаружили 1 948 садовых муравьев, упакованных в специальные пробирки. Еще 300 живых муравьев были спрятаны в трех рулонах бумажных салфеток в багаже», — сказал прокурор Аллен Мулама.

Он также обратился к суду с просьбой разрешить провести судебно-медицинскую экспертизу электронных устройств задержанного — мобильного телефона и ноутбука.

Представитель Службы дикой природы Кении Дункан Джума сообщил, что правоохранители ожидают новых арестов по этому делу. По его словам, расследование расширяют и на другие города страны, где, вероятно, также происходит незаконный вылов муравьев.

В мае прошлого года кенийский суд уже рассматривал подобное дело: тогда четырех мужчин приговорили к одному году заключения или штрафу в размере 7700 долл. США за попытку контрабандой вывезти из страны тысячи живых королев муравьев. Это был первый подобный случай. Четверо обвиняемых — двое граждан Бельгии, вьетнамец и кениец — после задержания признали свою вину. Операцию по их разоблачению KWS назвала «скоординированной операцией, которая базировалась на разведданных».

Бельгийцы объясняли в суде, что собирали этих популярных муравьев как хобби и не осознавали, что нарушают закон. Теперь следователи считают, что Чжан Кецюнь мог быть одним из организаторов этой сети контрабанды. По их данным, в прошлом году он покинул Кению, воспользовавшись другим паспортом.

Суд 11 марта разрешил прокуратуре удерживать подозреваемого под стражей в течение пяти дней, чтобы следователи смогли продолжить расследование.

В KWS, которая обычно занимается охраной крупных животных, таких как львы и слоны, назвали прошлогоднее судебное решение «знаковым случаем». Речь идет о гигантских африканских муравьях-жницов, изъятых во время того дела, которые, по словам специалистов, играют важную роль в экосистеме.

По данным следствия, муравьев планировали продать на рынках экзотических животных в Европе и Азии.

