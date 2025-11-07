ТСН в социальных сетях

Мужчина пошел копать бассейн и безумно разбогател: как это произошло

Житель Франции нашел настоящее сокровище в земле — золотые слитки и монеты.

Мужчина нашел золотые монеты и слитки / © Pixabay

Во Франции житель города Невиль-сюр-Сон, близ Лиона, обнаружил на своем дворе настоящее сокровище, стоимость которого составляет примерно 700 тысяч евро.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Мужчина в мае рыл бассейн в своем саду, когда наткнулся на настоящее сокровище — золотые монеты и слитки. Об этом он сообщил во все органы, в том числе и в Региональное управление по делам культуры (DRAC).

После исследований мужчине разрешили оставить золото, поскольку, как оказалось, оно не составляет археологической ценности. По данным СМИ, клад состоит из «пяти слитков и многочисленных монет», упакованных в полиэтиленовые пакеты. Золото, приобретенное «легальным путем» согласно расследованию жандармов. Оно был переплавлен «пятнадцать-двадцать лет назад» на предприятии в регионе Лиона. Происхождение клада остается загадкой, поскольку бывший владелец участка, на котором он был обнаружен, умер.

Напомним, мужчина случайно нашел уникальное сокровище и разбогател.

