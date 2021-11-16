Мужчина после сбора яблок обнаружил в ухе червя, который уже начал "гнездиться"

Мужчина после сбора яблок обнаружил в ухе червя, который уже начал "гнездиться"

Ухо мужчины из-за червя воспалилось.

Червь заполз в уху мужчины во Вьетнаме. Спустя неделю существо начало "гнездиться" в ушном канале пострадавшего. Предполагают, что червь попал в ухо, когда мужчина срывал яблоки с дерева.

Об этом пишет Newsflare.

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По информации издания, мужчина жаловался на боль в ухе. Также у него было чувство, что в ушном канале что-то было. Тогда пациент и обратился в больницу.

Медик во время тщательного осмотра с помощью эндоскопа обнаружил в ухе пациента червя, который там "гнездился". Предполагается, что он поселился в ушном канале около недели назад. Это привело к воспалению уха.

Чтобы достать червя, врач облил его соленой водой, после этого вытащил его, а также остатки "гнезда". Из-за того, что ушной проход мужчины был инфицирован, для выздоровления ему нужно несколько дней.

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Врач предположил, что червь попал в ухо пациента, когда тот залез на дерево, чтобы собрать фрукты на прошлой неделе. Медик посоветовал мужчине прикрывать голову, когда лазит на деревья, чтобы насекомые не попадали в уши, глаза или нос.

Напомним, школьнице в ухо залез таракан. Впрочем, насекомое попало в ухо не на улице, а дома. Сначала в ухе был свист, а потом оно начало болеть.

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